Федор Емельяненко покинул Союз ММА России

Изначально Федор выступал в качестве президента организации, но позже сложил полномочия, уступив место руководителя Радмиру Габдуллину. Емельяненко остался в Союзе в качестве председателя Наблюдательского Совета.

30 марта Федор объявил коллегам о прекращении своей деятельности в Союзе ММА в связи с разногласиями между ним и руководителями организации.