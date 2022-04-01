Федор Емельяненко покинул Союз ММА России
Как стало известно Sport24, Федор Емельяненко перестал представлять Союз ММА России.
Как стало известно Sport24, Федор Емельяненко перестал представлять Союз ММА России.
Изначально Федор выступал в качестве президента организации, но позже сложил полномочия, уступив место руководителя Радмиру Габдуллину. Емельяненко остался в Союзе в качестве председателя Наблюдательского Совета.
30 марта Федор объявил коллегам о прекращении своей деятельности в Союзе ММА в связи с разногласиями между ним и руководителями организации.