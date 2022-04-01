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22:19 (мск), источник: Sport24

Федор Емельяненко покинул Союз ММА России

Как стало известно Sport24, Федор Емельяненко перестал представлять Союз ММА России.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально Федор выступал в качестве президента организации, но позже сложил полномочия, уступив место руководителя Радмиру Габдуллину. Емельяненко остался в Союзе в качестве председателя Наблюдательского Совета.

30 марта Федор объявил коллегам о прекращении своей деятельности в Союзе ММА в связи с разногласиями между ним и руководителями организации.

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