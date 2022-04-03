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10:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC

MMA by the Numbers обнаружили уникальное достижение шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

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Источник: AFP 2022

27-летний Чимаев за четыре поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) нанес 112 ударов и пропустил всего один. Это лучший показатель в истории промоушена. На втором месте — американец Мэтт Хьюс. За первые четыре схватки он нанес 11,3 удара и пропустил лишь один. На третьем месте расположился Фил Дэвис (11−1). Среди женщин лучший результат принадлежит Татьяне Суарес (6,6−1).

Чимаев одержал четыре победы в рамках UFC. Три из них он добыл за 66 дней — это стало рекордом промоушена.

Всего на счаету Чимаева десять побед в десяти поединках. До перехода в MMA уроженец Чечни занимался вольной борьбой.

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