Британский боец вырубил соперника ударом в стиле капоэйры
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минувшей ночью в английском Манчестере состоялся турнир по ММА Cage Warriors 136, который подарил поклонникам смешанных единоборств уникальный нокаут.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минувшей ночью в английском Манчестере состоялся турнир по ММА Cage Warriors 136, который подарил поклонникам смешанных единоборств уникальный нокаут.
Местный легковес Мэнни Акпан решил добавить в свою технику элементы из капоэйры и сбил с ног соотечественника Коннора Хитченса.
Во втором раунде бойцы обменялись ударами, но затем Акпан неожиданно выбросил мощнейший удар ногой, облокотившись руками на настил. Оппонент явно не ожидал такого развития событий и не смог продолжить поединок.
Для Акпана это четвертая победа при единственном поражении. Его соперник имеет на профессиональной арене показатель в шесть побед и два проигрыша.