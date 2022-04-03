Британский боец вырубил соперника ударом в стиле капоэйры

Местный легковес Мэнни Акпан решил добавить в свою технику элементы из капоэйры и сбил с ног соотечественника Коннора Хитченса.

Во втором раунде бойцы обменялись ударами, но затем Акпан неожиданно выбросил мощнейший удар ногой, облокотившись руками на настил. Оппонент явно не ожидал такого развития событий и не смог продолжить поединок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mYwF0Xe88Os" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.