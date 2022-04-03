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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Британский боец вырубил соперника ударом в стиле капоэйры

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минувшей ночью в английском Манчестере состоялся турнир по ММА Cage Warriors 136, который подарил поклонникам смешанных единоборств уникальный нокаут.

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Источник: РИА "Новости"

Местный легковес Мэнни Акпан решил добавить в свою технику элементы из капоэйры и сбил с ног соотечественника Коннора Хитченса.

Во втором раунде бойцы обменялись ударами, но затем Акпан неожиданно выбросил мощнейший удар ногой, облокотившись руками на настил. Оппонент явно не ожидал такого развития событий и не смог продолжить поединок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Акпана это четвертая победа при единственном поражении. Его соперник имеет на профессиональной арене показатель в шесть побед и два проигрыша.

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