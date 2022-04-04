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13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Bellator отказался давать бойцам из России титульные поединки

Американский промоушен Bellator отказался давать бойцам из России титульные поединки. Об этом в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» рассказал российский спортсмен Анатолий Токов.

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Источник: РИА "Новости"

Он заявил, что болельщикам не стоит в ближайшее время ждать его поединка с Гегардом Мусаси. По его словам, дата боя постоянно передвигалась из-за того, что американцы боятся русских и отказываются драться. «Bellator не то чтобы не хочет. Есть президент лиги Скотт Кокер, есть работники — вот они не против. Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульники», — объяснил Токов.

1 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт озвучил позицию промоушена относительно российских спортсменов. Он подчеркнул, что в организации нацелены на проведение запланированных поединков с участием россиян. При этом глава UFC добавил, что ситуация крайне тяжелая.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены от соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

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