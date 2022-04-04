Bellator отказался давать бойцам из России титульные поединки

Он заявил, что болельщикам не стоит в ближайшее время ждать его поединка с Гегардом Мусаси. По его словам, дата боя постоянно передвигалась из-за того, что американцы боятся русских и отказываются драться. «Bellator не то чтобы не хочет. Есть президент лиги Скотт Кокер, есть работники — вот они не против. Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульники», — объяснил Токов.