Александр Емельяненко дал прогноз на бой Яна и Стерлинга

«Первый поединок показал, что Петр на две головы превосходит Стерлинга. Уверен, что второй бой пройдет по такому же сценарию, потому что притворяющийся и симулирующий боец никогда не выиграет в честном бою у духовитого бойца», — заявил спортсмен. Он посчитал, что Ян на протяжении долгих лет показывает качественные бои и отменную подготовку,