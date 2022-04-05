Bellator не собирается отменять чемпионские бои с участием россиян
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Организация Bellator не собирается отменять чемпионские поединки с участием российских бойцов. Об этом ТАСС сообщили в организации.
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Организация Bellator не собирается отменять чемпионские поединки с участием российских бойцов. Об этом ТАСС сообщили в организации.
«Бой Вадима Немкова в силе. Мы не собираемся ничего отменять», — сказал собеседник агентства.
Немков 16 апреля проведет бой против Кори Андерсона в финале Гран-при Bellator в полутяжелом весе.