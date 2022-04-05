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18:14 (мск), источник: ТАСС

Bellator не собирается отменять чемпионские бои с участием россиян

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Организация Bellator не собирается отменять чемпионские поединки с участием российских бойцов. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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Источник: AP 2022

«Бой Вадима Немкова в силе. Мы не собираемся ничего отменять», — сказал собеседник агентства.

Немков 16 апреля проведет бой против Кори Андерсона в финале Гран-при Bellator в полутяжелом весе.

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