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10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Чимаев назвал вдохновившего его заниматься MMA бойца

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев назвал того, который вдохновил его начать заниматься единоборствами. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

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Источник: AFP 2022

Чимаев вспомнил, что оказался под впечатлением от победы ирландца Конора Макгрегора над бразильцем Жозе Алду. Чеченец заявил, что выступление Макгрегора заставило его задуматься над своими шансами в клетке.

Ранее сообщалось, что Чимаев назвал условие завершения карьеры. Боец признался, что дал обещание матери уйти из спорта, когда он станет настоящим чемпионом.

Чимаев проведет поединок с бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в ночь на 10 апреля. Швед чеченского происхождения в последний раз дрался в октябре 2021-го. Тогда он вынудил сдаться китайского спортсмена Ли Цзинляна.

Чимаев одержал четыре победы в UFC. Три из них он добыл за 66 дней, что стало рекордом в истории организации. Всего в активе чеченца десять побед в десяти поединках.

В декабре 2015-го Макгрегор нокаутировал Алду за 13 секунд. Тогда ирландец объединил титул чемпиона UFC в полулегком весе.

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