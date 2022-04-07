Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
РБ Лейпциг
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
8.04
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
8.04
Нью-Джерси
Монреаль
Хоккей. НХЛ
8.04
Коламбус
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
8.04
Рейнджерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
8.04
Каролина
Баффало
Хоккей. НХЛ
8.04
Даллас
Торонто
Хоккей. НХЛ
8.04
Чикаго
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
8.04
Аризона
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
8.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
8.04
Сан-Хосе
Калгари
Все события
Фоторепортажи
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Конор Макгрегор снова намекнул на бой с Камару Усманом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на потенциальный поединок с чемпионом лиги в полусреднем весе Камару Усманом.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Тройной чемпион UFC», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Последний бой Конор Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.

Ранее Макгрегор уже заявлял, что хочет стать первым бойцом в истории UFC, выигрывавшим титулы в трёх весовых категориях.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь