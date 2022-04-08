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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Disney может приобрести UFC

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Компания Disney рассматривает вариант приобретения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает CNBC.

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Источник: AP 2022

Disney рассматривала вариант покупки UFC в 2016 году, компании даже согласовали условия сделки. Ее сумма тогда оценивалась в 4,3 миллиарда долларов. Однако сделка сорвалась, так как руководство Disney в итоге пришло к выводу о том, что «кровавый и жестокий бренд UFC» не сочетается с семейным контентом компании. Тогда UFC за 4 млрд долларов приобрели спортивное и продюсерское агентство WME-IMG и еще несколько компаний и инвестфондов.

В 2018 году Disney заплатила 1,5 миллиарда долларов за права на пять лет на телеканал UFC TV. Глава промоушена Дэйна Уайт тогда заявлял, что эта сделка увеличила стоимость UFC до 7 миллиардов. Сервис потокового видео ESPN+, большая часть акций которого принадлежит Disney, также подписал соглашение на 150 миллионов долларов в год за трансляцию боев UFC, срок действия которого истекает в 2025 году. Если ESPN обновит договор, то Disney придется заплатить за покупку UFC больше, чем 4,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что на текущий момент, помимо покупки UFC, стриминговым компаниям также интересны права на трансляции «Формулы-1», реслинг-промоушна WWE и Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

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