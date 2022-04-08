СМИ: Disney может приобрести UFC

Disney рассматривала вариант покупки UFC в 2016 году, компании даже согласовали условия сделки. Ее сумма тогда оценивалась в 4,3 миллиарда долларов. Однако сделка сорвалась, так как руководство Disney в итоге пришло к выводу о том, что «кровавый и жестокий бренд UFC» не сочетается с семейным контентом компании. Тогда UFC за 4 млрд долларов приобрели спортивное и продюсерское агентство WME-IMG и еще несколько компаний и инвестфондов.

В 2018 году Disney заплатила 1,5 миллиарда долларов за права на пять лет на телеканал UFC TV. Глава промоушена Дэйна Уайт тогда заявлял, что эта сделка увеличила стоимость UFC до 7 миллиардов. Сервис потокового видео ESPN+, большая часть акций которого принадлежит Disney, также подписал соглашение на 150 миллионов долларов в год за трансляцию боев UFC, срок действия которого истекает в 2025 году. Если ESPN обновит договор, то Disney придется заплатить за покупку UFC больше, чем 4,3 миллиарда долларов.