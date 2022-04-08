Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Эдмонтон
23
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Калгари
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Ванкувер
15
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Торонто
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Сиэтл
02
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина
Баффало
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Нэшвилл
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Монреаль
47
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Филадельфия
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
30
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Гранада
Футбол. Еврокубки
7.04
Айнтрахт Ф
Барселона
11
Футбол. Еврокубки
7.04
Вест Хэм Юнайтед
Лион
11
Футбол. Еврокубки
7.04
Брага
Рейнджерс
10
Футбол. Еврокубки
7.04
Буде-Глимт
Рома
21
Футбол. Еврокубки
7.04
Марсель
ПАОК
21
Футбол. Еврокубки
7.04
Лестер
ПСВ
00
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
09:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Стерлинг высказался о своих подозрениях в том, что Ян принимает допинг

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг высказался о своих подозрениях в том, что российский боец Пётр Ян принимает допинг.

Наверх
Источник: AP 2022

«Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что Ян сдал положительный тест? То же самое с Ти Джеем Диллашоу, который сдал позитивный тест. Но USADA никогда не ловила Ти Джея, его поймала атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. У меня есть свои убеждения. Может, он чист, а может, и нет. Он снялся с первого боя по личным причинам — не знаю, что это значит. Никто другой не снимается с поединков с такой формулировкой. С моей стороны здесь есть много скепсиса. Люди читерят и постоянно проходят тест USADA. Это неидеальная система. Я никогда не сдавал положительный тест — может, он думает то же самое обо мне, не знаю. Это часть игры, ты не можешь знать наверняка и надеешься, что соперник играет честно», — сказал Стерлинг в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Напомним, бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь