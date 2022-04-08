Стерлинг высказался о своих подозрениях в том, что Ян принимает допинг

«Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что Ян сдал положительный тест? То же самое с Ти Джеем Диллашоу, который сдал позитивный тест. Но USADA никогда не ловила Ти Джея, его поймала атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. У меня есть свои убеждения. Может, он чист, а может, и нет. Он снялся с первого боя по личным причинам — не знаю, что это значит. Никто другой не снимается с поединков с такой формулировкой. С моей стороны здесь есть много скепсиса. Люди читерят и постоянно проходят тест USADA. Это неидеальная система. Я никогда не сдавал положительный тест — может, он думает то же самое обо мне, не знаю. Это часть игры, ты не можешь знать наверняка и надеешься, что соперник играет честно», — сказал Стерлинг в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.