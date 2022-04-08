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11:30 (мск), источник: Sports.Ru

Охрана не дала провести дуэль взглядов Яну и Стерлингу

В Джексонвилле (США) состоялась пресс-конференция участников турнира UFC 273, который пройдет в ночь с 9 на 10 апреля.

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Источник: AP 2022

Охрана в целях безопасности не дала пройти дуэли взглядов чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга и Петра Яна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бойцы подерутся в со-главном поединке UFC 273. Первый бой россиянина и американца в марте 2021-го закончился дисквалификацией Яна за запрещенный удар коленом.

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