Охрана не дала провести дуэль взглядов Яну и Стерлингу
В Джексонвилле (США) состоялась пресс-конференция участников турнира UFC 273, который пройдет в ночь с 9 на 10 апреля.
В Джексонвилле (США) состоялась пресс-конференция участников турнира UFC 273, который пройдет в ночь с 9 на 10 апреля.
Охрана в целях безопасности не дала пройти дуэли взглядов чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга и Петра Яна.
Бойцы подерутся в со-главном поединке UFC 273. Первый бой россиянина и американца в марте 2021-го закончился дисквалификацией Яна за запрещенный удар коленом.