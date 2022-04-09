Битва взглядов Петра Яна и Алджамейна Стерлинга перед UFC 273: видео
Сегодня, 8 апреля, состоялась битва взглядов Петра Яна и Алджамейна Стерлинга перед их боем на турнире UFC 273. Соответствующее видео опубликовано в официальном VK-сообществе UFC.
Сегодня, 8 апреля, состоялась битва взглядов Петра Яна и Алджамейна Стерлинга перед их боем на турнире UFC 273. Соответствующее видео опубликовано в официальном VK-сообществе UFC.
Турнир UFC 273 состоится в Джексонвилле (США) в ночь с субботы 9 апреля на воскресенье 10 апреля.
Очевидным фаворитом предстоящего боя между Яном и Стерлингом считается российский боец.