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00:56 (мск), источник: Sport24

Битва взглядов Петра Яна и Алджамейна Стерлинга перед UFC 273: видео

Сегодня, 8 апреля, состоялась битва взглядов Петра Яна и Алджамейна Стерлинга перед их боем на турнире UFC 273. Соответствующее видео опубликовано в официальном VK-сообществе UFC.

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Турнир UFC 273 состоится в Джексонвилле (США) в ночь с субботы 9 апреля на воскресенье 10 апреля.

Очевидным фаворитом предстоящего боя между Яном и Стерлингом считается российский боец.

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