Битва взглядов Петра Яна и Алджамейна Стерлинга перед UFC 273: видео

Битва взглядов Петра Яна и Алджамейна Стерлинга перед UFC 273: видео

Сегодня, 8 апреля, состоялась битва взглядов Петра Яна и Алджамейна Стерлинга перед их боем на турнире UFC 273. Соответствующее видео опубликовано в официальном VK-сообществе UFC.