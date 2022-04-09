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10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены

Петра попытки Двалишвили и Алджэмейна вывести его из равновесия лишь повеселили. На бой американцу лучше не выходить.

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Источник: AP 2022

В ночь на 10 апреля 2022 года в Джексонвилле (штат Флорида, США) на VyStar Veterans Memorial Arena состоится турнир UFC 273. В главном бою вечера действующий чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски подерётся с Чан Сон Джоном. В соглавном поединке турнира обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг встретится с временным чемпионом — россиянином Петром Яном.

По уровню интриги и эмоциональному фону поединок Немилосердного с Фанк мастером стоит особняком. У россиянина и американца взаимоотношения не заладились ещё до первого поединка. А скандальная его развязка, когда Пётр нанёс нелегальный удар коленом, а Алджэмейн всеми доступными ему визуальными средствами показывал, что страдает и не может продолжить схватку, лишь усилила вражду между бойцами.

На протяжении более чем года парни душевно обкладывали друг друга в социальных сетях. Стерлинг выводил Яна из равновесия тем, что постоянно уклонялся от реванша. Дело дошло до того, что руководству UFC пришлось организовать россиянину бой за звание временного чемпиона в легчайшем дивизионе, в котором он встретился с Кори Сэндхегеном в октябре 2021 года. Тогда на «Этихад Арене» в Абу-Даби боец клуба «Архангел Михаил» этот титул завоевал, после чего Алджэмейну оставалось либо принимать реванш, либо сдавать свой пояс.

И вот к турниру UFC 273 отношения обострились не только между самими бойцами, но и их товарищами по команде. Особой «любовью» к Петру воспылал грузин Мераб Двалишвили, друг Стерлинга. Сложно сказать, сколько времени он затратил на обучение Алджо русскому языку, но прогресс американца на лицо. Он на протяжении всего нахождения Яна в США пытался поддеть его оскорбительными выражениями на русском языке.

В этой связи все с нетерпением ждали стычку на дуэли взглядов. Поскольку Дана Уайт предусмотрительно отменил их стердаун на пресс-конференции. Сумел президент UFC убедить Петра не отвечать на провокации со стороны американца и во время официальной дуэли взглядов. Лишь заверив во время неё фанатов в том, что стерлинг обречён. При этом, американские фанаты с невероятным энтузиазмом приветствовали россиянина и освистывали соотечественника. Такое тоже случается.

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Похоже, такой не самый тёплый приём переполнил чашу терпения команды Стерлинга во главе с Двалишвили. И они всей толпой устроили пробку при выходе из помещения, в котором бойцы готовились к стердаунам. Дождались Петра и его товарищей и попытались устроить потасовку. Двалишвили сыпал оскорблениями, Стерлинг похвалялся своим знанием русских словечек, переплетая их с английской речью.

«Эй, женщина, что ты там говоришь?» — кричал американец в адрес российского бойца. Очевидно, что эти затейники рассчитывали не на потасовку, а на ещё хоть какое-то внимание к себе. Пётр улыбался и подсказывал этим неугомонным парням, что расставит все точки над i завтра. Выглядело это как иллюстрация к басне Крылова про слона и Моську… Посмотрим, как последний проявит себя в октагоне.

Игорь Брагин

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