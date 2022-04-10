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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Дядя Леша, это фантастика! Олейник задушил громилу и заставил американцев замолчать

44-летний Алексей одержал 60-ю победу в карьере, 47 из них — сабмишеном. Легенда!

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Источник: AFP 2022

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит самый ожидаемый турнир весны UFC 273, который возглавляют чемпионские бои между Александром Волкановски и Чон Чхан Соном, а также между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. Кроме хедлайнеров турнира, есть интригующие бои в андеркарде. Один их них — это встреча между Алексеем Олейником и Джаредом Вандераа.

Изначально Алексей должен был сразиться против Грега Харди ещё в январе, но россиянин снялся с турнира по медицинским показаниям из-за ДТП. Затем ему дали в соперники опасного шведского панчера Илира Латифи, с которым он должен был встретиться 27 марта на UFC Columbus. Но за несколько часов до боя швед снялся из-за болезни. После чего их встречу перенесли на UFC 273, но Алексею дали другого соперника на коротком уведомлении, Джареда Вандераа по прозвищу Гора.

Вандераа провёл 19 боёв, что в четыре раза меньше, чем у Олейника, и одержал 12 побед при 7 поражениях. 7 из 12 успешных схваток закончились нокаутом. В UFC у него всего лишь один успешный поединок с тремя проигрышами. Джаред проигрывал Сергею Спиваку и Анатолию Романову нокаутом, а в этом году на UFC 271 уступил Андрею Орловскому раздельным решением судей. Так он оказался на грани увольнения из лиги.

Источник: AFP 2022

У нашего бойца ситуация не лучше: сейчас он идёт с серией из трёх поражений. Сначала его нокаутировали Деррик Льюис и Крис Докос. А прошлым летом Удав проиграл Сергею Спиваку судейским вердиктом. Олейнику 44 года, и годы берут своё. Видимо, поэтому фаворитом встречи считается 29-летний Вандераа. Аудитория Джексонвилла, которая освистывала Алексея при представлении Брюсом Баффером, была настроена неблагосклонно по отношению к нашему бойцу.

Но с первых минут бой начался под диктовку Олейника, занявшего центр октагона. Он чаще и точнее выбрасывал удары. Несмотря на наличие черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, Вандераа избегал борьбы с Алексеем. Тем не менее Удав стянул американца в партер. Хотя переход получился не слишком удачным. Вследствие чего Джаред вышел на удобное для себя положение, урабатывая нашего бойца ударами. Вскоре у Алексея открылось рассечение над бровью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше Гора настолько поверил в себя, что попытался выйти на удушающий со спины. И следом он умудрился накинуть треугольник. Это стало его роковой ошибкой, так как это стихия Олейника. Разумеется, россиянин легко выбрался из этого приёма и сам вышел на удушающий со спины с переходом в фул-маунт. Алексей настолько крепко обхватил шею американца, что попытки Джареда оттеснить голову соперника оказались безуспешными. После чего Гора капитулировал и похлопал в знак сдачи.

Как говорится: «Старый конь борозды не портит». Алексей Олейник заткнул местную публику и заставил считаться с ним. Это уже 60-я победа россиянина в карьере. Он прервал свою серию неудач и продлил её у американца до четырёх боёв. Кажется, это последний поединок Горы в рамках UFC. Что касается Алексея, то он сказал, что планирует выступать ещё 5−10 лет. Что ж, мы готовы поверить в это после сегодняшнего перформанса.

Денис Дорофеев

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