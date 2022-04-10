Поезд хайпа чуть не сошел с рельсов. Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил

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В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в соглавном событии вечера Пётр Ян проведёт реванш с Алджэмейном Стерлингом. В третьем по значимости поединке турнира Хамзат Чимаев подрался с Гилбертом Бёрнсом.

На старте первого раунда Чимаев прижал Бёрнса к сетке и попытался швырнуть бразильца, но тот здорово защитился от прохода, кувыркнулся в центр октагона и пригласил Хамзата в партер. Чимаев воздержался — рефери Майкл Белтран поднял Гилберта. Бойцы продолжили в стойке и устроили настоящую рубку, задав тон всему дальнейшему течению поединка. За первую минуту Хамзат пропустил в несколько раз больше ударов, чем за все предыдущие поединки в UFC.

Оппоненты боролись за территорию, открыто шли друг на друга, но в конце раунда Бёрнс пропустил удар с правой и отлетел в нокдаун. Чимаев кинулся добивать, нанёс несколько мощных хаммерфистов, но соперник выдержал и дожил до сирены.

Во втором раунде рубка продолжилась. На старте пятиминутки в нокдауне побывал уже Чимаев. Чеченский викинг не без труда выдержал напор бразильца. Весь раунд соперники обменивались размашистыми ударами и явно вымотались. За несколько секунд до перерыва Бёрнс снова отправил Чимаева в нокдаун. В этот раз Хамзат даже упал на канвас, а Бёрнс был готов добить ногой, но Чимаев вовремя сделал проход. Чеченский боец сильно нервничал — он несколько раз ударил Бёрнса после сирены, а прекратил беспредел только рефери.

После двух раундов бразилец ощутимо перебивал Чимаева — 94 удара против 68. Хамзат здорово начал и к середине последней трети боя почти наверстал разрыв. У Чеченского викинга был ещё один шанс финишировать соперника, но каждый раз не хватало совсем немного — Бёрнс никак не хотел падать.

Впервые в карьере Хамзат Чимаев зашёл дальше второго раунда и не смог финишировать соперника. Но судьи единогласно решили, что Чеченский викинг победил со счётом 29:28. Боец остался с нулём в графе «поражения», он наверняка подскочит в рейтинге, но вопросов прибавилось. Титульный бой точно придётся отложить. А получится ли до него добраться? Если всё пройдёт по плану Даны Уайта, впереди у Хамзата Колби Ковингтон — соперник ещё более серьёзный, чем Бёрнс.