Поезд хайпа чуть не сошел с рельсов. Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
Кубань
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
Метц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Лацио
01
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Енисей
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
15:00
КАМАЗ
Велес
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Алавес
Футбол. Первый дивизион
15:30
Нефтехимик
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Алания
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
16:00
Норвич
Бернли
Футбол. Зарубежный
16:00
Венеция
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Спартак-2
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Крылья Советов
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Байер
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол
Сельта
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Текстильщик
Футбол. Зарубежный
18:05
Ланс
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Салернитана
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
Бостон
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Сан-Хосе
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Аризона
61
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Колорадо
Б
12
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй
Баффало
Хоккей. НХЛ
11.04
Каролина
Анахайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Айлендерс
61
Хоккей. НХЛ
11.04
Чикаго
Даллас
Б
01
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Коламбус
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Оттава
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Сиэтл
Калгари
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Монреаль
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Анахайм
35
Хоккей. НХЛ
01:00
Нэшвилл
Флорида
14
Все события
Фоторепортажи
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Поезд хайпа чуть не сошел с рельсов. Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил

Хамзат явно перегорел — миниатюрный Гилберт Бёрнс устроил ему хорошую трёпку.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит турнир UFC 273. В главном поединке Алекс Волкановски встретится с Корейским Зомби, а в соглавном событии вечера Пётр Ян проведёт реванш с Алджэмейном Стерлингом. В третьем по значимости поединке турнира Хамзат Чимаев подрался с Гилбертом Бёрнсом.

На старте первого раунда Чимаев прижал Бёрнса к сетке и попытался швырнуть бразильца, но тот здорово защитился от прохода, кувыркнулся в центр октагона и пригласил Хамзата в партер. Чимаев воздержался — рефери Майкл Белтран поднял Гилберта. Бойцы продолжили в стойке и устроили настоящую рубку, задав тон всему дальнейшему течению поединка. За первую минуту Хамзат пропустил в несколько раз больше ударов, чем за все предыдущие поединки в UFC.

Оппоненты боролись за территорию, открыто шли друг на друга, но в конце раунда Бёрнс пропустил удар с правой и отлетел в нокдаун. Чимаев кинулся добивать, нанёс несколько мощных хаммерфистов, но соперник выдержал и дожил до сирены.

Во втором раунде рубка продолжилась. На старте пятиминутки в нокдауне побывал уже Чимаев. Чеченский викинг не без труда выдержал напор бразильца. Весь раунд соперники обменивались размашистыми ударами и явно вымотались. За несколько секунд до перерыва Бёрнс снова отправил Чимаева в нокдаун. В этот раз Хамзат даже упал на канвас, а Бёрнс был готов добить ногой, но Чимаев вовремя сделал проход. Чеченский боец сильно нервничал — он несколько раз ударил Бёрнса после сирены, а прекратил беспредел только рефери.

После двух раундов бразилец ощутимо перебивал Чимаева — 94 удара против 68. Хамзат здорово начал и к середине последней трети боя почти наверстал разрыв. У Чеченского викинга был ещё один шанс финишировать соперника, но каждый раз не хватало совсем немного — Бёрнс никак не хотел падать.

Впервые в карьере Хамзат Чимаев зашёл дальше второго раунда и не смог финишировать соперника. Но судьи единогласно решили, что Чеченский викинг победил со счётом 29:28. Боец остался с нулём в графе «поражения», он наверняка подскочит в рейтинге, но вопросов прибавилось. Титульный бой точно придётся отложить. А получится ли до него добраться? Если всё пройдёт по плану Даны Уайта, впереди у Хамзата Колби Ковингтон — соперник ещё более серьёзный, чем Бёрнс.

Евгений Нарижный

 От Бауманки до стрип-пластики. Что происходит с Трусовой после Олимпиады
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь