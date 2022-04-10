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10:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Меня ограбили!» Петр Ян проиграл Стерлингу и очень возмущен судейством

Российский боец был хуже во втором и третьем раундах, переломил ход боя, но этого оказалось недостаточно.

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Источник: Reuters

  • Алджамейн Стерлинг, США, 32 года. Легчайший вес. Статистика в ММА: 21 победа, 3 поражения.
  • Петр Ян, Россия, 29 лет. Легчайший вес. Статистика в ММА: 16 побед, 3 поражения.

Как закончился первый бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга, известно даже тем, кто не следит за ММА. Но на всякий случай напомним. Петр уверенно выигрывал, было чувство, что еще чуть-чуть, и случится финиш. И финиш случился — после того, как Ян нанес удар коленом, когда Стерлинг стоял на четвереньках. Такой удар в UFC запрещен, и победа была присуждена американцу. Как и чемпионский пояс в легчайшем весе.

Реванш должен был состояться 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг был вынужден сняться с поединка из-за травмы шеи. Соперником Яна стал Кори Сэндхаген. Сибиряк победил единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем дивизионе.

В первом бою Стерлинг был очень активен в первом раунде. Были моменты, когда он даже перебивал Яна в стойке (правда, удары не были ощутимыми). Здесь же он избрал принципиально иную тактику. В начале поединка Алджо попробовал сделать тейкдаун, но Ян защитился. Затем же Стерлинг стал кружить по октагону, держась на дистанции. Ян действовал исключительно первым номером. Точных ударов было минимум — что с той, что с другой стороны. Но раунд, безусловно, остался за Петром — за счет давления. Да и самый жесткий удар нанес именно он: в конце Стерлинг неудачно прошел в ногу и получил в ответ левый боковой.

А вот во втором раунде случилось неприятное — Стерлинг перевел Яна, а затем забрался ему за спину. Удушение сзади — коронка Алджамейна. Эту позицию он не упускает. Не упустил и на этот раз. Четыре минуты Стерлинг находился за спиной у российского бойца, но тот все же не дал ему выйти на удушение.

Полторы минуты третьего раунда прошли в стойке, три с половиной минуты — в партере. Ян дважды защитился от тейкдаунов, в стойке, к сожалению, толком ничего не сделал, а потом снова оказался внизу. И снова Стерлинг залез ему за спину, контролировал, но удушающий так и не провел. Первые три раунда реванша Алджо провел несравнимо лучше, чем первые три раунда первого боя.

Источник: Reuters

Яну ни в коем случае нельзя было проигрывать четвертый раунд. И он его выиграл. Петр сразу пошел в атаку, затем выбросил точную двойку, потом — удар коленом в прыжке. Стерлинг едва не поймал российского бойца на небольшой ошибке, оказался у него за спиной, но Ян стряхнул его с себя, после чего оказался в гарде, откуда и доработал раунд. Петр сумел переломить ход этого сложнейшего боя.

Первая половина пятого раунда получилась нервной: Стерлинг вновь попробовал зайти Яну за спину, прижал его к сетке, но Петр в конце концов развернул его. А затем — колено в прыжке и доминирование в стойке. Алджо тщетно пытался проходить в ноги, но Ян накрывал его, а затем атаковал сбоку, когда тот находился на коленях.

Источник: Reuters

Итак, второй и третий раунд — за Стерлингом, четвертый и пятый — за Яном. Это вне всяких сомнений, и все трое судей в этом сошлись. Первый же раунд двое из них отдали Стерлингу — в результате он победил раздельным решением судей. Спорно. На стороне Яна в первом раунде были давление, несколько защит от переводов, жесткое попадание в конце. Алджамейн же только и делал, что бегал по октагону. Но для более конкретного вывода бой нужно пересмотреть.

Судейское решение возмутило Яна. В октагон-интервью Петр потребовал реванш. «Меня обокрали!» — заявил он Джо Рогану.

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