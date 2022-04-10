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12:07 (мск), источник: ТАСС

Президент UFC не согласен с решением присудить победу Стерлингу в бою с Яном

В воскресенье Ян проиграл американцу раздельным решением судей.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 10 апреля. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил несогласие с решением присудить победу американцу Алджамейну Стерлингу в бою за пояс в легчайшем весе против россиянина Петра Яна. Комментарий Уайта в воскресенье приводит журналист телеканала ESPN Марк Раймонди на своей странице в Twitter.

«Мне кажется, что судьи испортили результат боя. Я думал наоборот, что 3−2 [в пользу Яна]», — сказал Уайт.

Российский боец проиграл американцу раздельным решением судей. Стерлинг провел первую защиту пояса, обладателем которого стал в первом поединке с Яном в марте 2021 года.

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