«Могла вмешаться политика». Засудили ли Петра Яна в бою за пояс UFC

В чем заблуждается Петр Ян

Российский боец Петр Ян в воскресенье, 10 апреля, не смог вернуть чемпионский титул UFC в легчайшем весе. Если в марте 2020-го он полностью доминировал в бою с американцем Алджамейном Стерлингом и лишился титула только из-за дисквалификации, причиной которой стала обидная ошибка — удар ногой в голову находившегося на колене соперника, то второй поединок между бойцами вышел равным. Судьи раздельным решением присудили победу американцу, что вызвало споры.

Сразу после объявления результатов Ян высказал претензии к судьям и потребовал реванша. «Меня обокрали. Я хочу матч-реванш. Я выиграл первый раунд. Я выиграл второй раунд. Четыре из пяти раундов я выиграл. Я хочу матч-реванш», — сказал россиянин, находясь в октагоне.

Однако Ян заблуждается, утверждая, что выиграл четыре из пяти раундов. Все судьи и эксперты были единогласны во мнении, что россиянин уступил второй и третий раунды.

Случилось то, о чем предупреждал россиянина бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу. «Яну нужно быть терпеливым, не забывать о защите от тейкдаунов», — говорил Диллашоу перед боем.



И в первых половинах второго и третьего раундов Стерлингу удалось успешно провести тейкдауны и удержать соперника в партере до перерыва. Правда, он не смог нанести россиянину серьезных ударов за этот отрезок времени.

Судья Виктор Корнеев, выступивший в качестве эксперта на «Матч ТВ», отметил, что «во втором раунде Стерлинг показал себя как чемпион».

«Сказал бы даже, что за весь бой он мне понравился только во втором раунде. Контроль, попытки удушения и протяженность: все-таки он там 3:43 или 3:45 контролировал, — сказал он. — Если бы я не знал, что проставлено на карточках, я бы даже мог подумать, что кто-то из судей дал 10:8 в этом отрезке. В теории… Была попытка удушения и была попытка добивания».

Ян безоговорочно доминировал только в четвертом и пятом раундах, о чем говорят и судейские записки. Россиянин нанес множество точных ударов. Стерлинг же в ответ не смог ничего противопоставить и на протяжении всего времени защищался.

В итоге определяющим оказался первый раунд, который выдался равным. В результате два судьи отдали победу в первом раунде Стерлингу и один — Яну.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2drqfPN2-wg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Судьи облажались»

Это решение вызвало недовольство не только в команде Петра Яна. В частности, с итогами не согласился и глава UFC Дэйна Уайт. «Я думаю, что судьи облажались. У меня было 3:2 (по раундам в пользу Яна). Я не знаю, как вы, ребята, считали. Все зависит от того, как оценивать первый раунд», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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Виктор Корнеев также не понимает, как «статисты насчитали [преимущество Стерлинга 19:13 по ударам]». "Только если считали удары, попавшие в защиту. Я увидел три попадания от Стерлинга и четыре от Яна, — добавил он. — Плюс Ян шел первым номером, контролировал, навязывал свой бой.

По мнению Корнеева, «чтобы отдать первый раунд Стерлингу, нужно быть некомпетентным человеком, проводившим судейство в этом бою». «Мы должны оценивать удары, которые дошли до цели, и удары, которые нанесли урон или потрясли соперника, — подчеркнул он. — Формально, допустим, Стерлинг выбросил больше ударов, но Ян весь раунд шел вперед. Если удары Стерлинга наносили бы урон, Ян бы не смог идти вперед».

«Я считаю, что Ян выиграл в этом бою. Первый раунд выиграл Ян. Четвертый и пятый тоже он. Стерлинг был лучше только в двух раундах, — отметил Корнеев. — При этом в остальных раундах я не понял, что делал Стерлинг: ударов нет, вперед не идет. Это не чемпион UFC».

«Судьи были политически мотивированы»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров допустил, что в судейском решении был политический подтекст. «Двое из судей были политически мотивированны. Меня очень радует, что Дэйна Уайт признает, что счет 3:2 против Яна — это хороший знак в составлении следующих боев», — сказал он «РБК Спорт».

В разговоре с «Матч ТВ» Тактаров также отметил, что «если бы бой прошел в Абу-Даби, то победу отдали Петру».

С ним согласился бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев. «Конечно, политика могла повлиять на решение судей. Это давно уже видно и понятно. Они включают все инструменты, в том числе UFC. Чем они отличаются? Такой же полностью американский продукт. Так что политика здесь в первую очередь», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

В то же время бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко подчеркнул, что «бой был очень равным». «Могу отметить, что Стерлинг учел ошибки предыдущего боя в подготовке и был готов значительно лучше, — сказал он “РБК Спорт”. — В таких равных боях могут судить как в одну сторону, так и в другую. Решающим был первый раунд, в котором не было явных моментов. Я не могу сказать, было объективным судейство или нет, но я не вижу жестких ошибок».

Правда, Шлеменко в разговоре со «Спорт-Экспрессом» не исключил, что на решение могла повлиять политическая повестка. «Она может повлиять. Есть пресловутый человеческий фактор. Всю жизнь американские судьи к нам относились не очень доброжелательно, — отметил боец ММА. — Не помню, чтобы в равных боях судьи отдавали победу русским бойцам. Тут нужно стараться быть на голову сильнее, но, к сожалению, этого не получилось».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3E69Si1p6u4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Петру Яну надо меньше болтать»

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев тоже выступил против утверждения, что Яна засудили. «Спокойно отношусь к решению судей. Первый раунд такой, что можно отдать кому угодно — и Петру, и Стерлингу. Второй и третий раунды точно за Стерлингом. Четвертый и пятый точно за Петром. Первый раунд могли отдать тому, кто больше нравится. Судьи отдали Стерлингу», — подчеркнул он.

«Не считаю, что Петра обокрали, — добавил Гаджиев. — Отмечу, что я говорю не про победу Яна. Просто слово “обокрали” не совсем характеризует произошедшее. Такой кражей это не назовешь. Можно отдать одному. Можно — другому. Любое решение будет справедливым. Рано или поздно Петя добежит до пояса. Просто предстоит более сложный путь».

В свою очередь, российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов согласился с решением судей. «Согласен с решением судей. Первый раунд был неоднозначным, обычно в равном раунде победу отдают чемпиону, — сказал Харитонов “Чемпионату”. — Второй и третий выиграл Стерлинг в одну калитку, а четвертый и пятый выиграл Ян. Даже при равном количестве победу отдают чемпиону. Здесь все четко. Нет никакого неправильного судейства. Я Пете советую не болтать, а больше тренироваться».