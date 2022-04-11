Стерлинг захотел третьего боя против Яна

32-летний американец отреагировал на пост Яна, который тот адресовал болельщикам. «Трилогия в 2023-м», — написал Стерлинг. 10 апреля он одержал победу над российским спортсменом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и удержал пояс.

Ян сразу после окончания поединка заявил, что хочет снова подраться со Стерлингом. Российский боец проиграл американцу раздельным решением судей.

Ян и Стерлинг должны были встретиться в октагоне UFC осенью 2021-го. Тогда Стерлинг снялся с турнира в Абу-Даби, сославшись на проблемы со здоровьем.