Bellator не покажет в России главный бой года! Мелочное и некрасивое решение

До главного российского боя года в Bellator остаётся буквально пара дней. В ночь на 16 апреля чемпион промоушена в полутяжёлом весе Вадим Немков будет драться с Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator. Событие масштабное: на кону стоит миллион долларов — огромные деньги даже для бойцов из конкурирующего UFC. Разумеется, в России поединок Немкова планировали посмотреть сотни тысяч человек.

Только у руководства Bellator было совсем другое мнение. Когда до боя оставалось совсем чуть-чуть, Скотт Кокер внезапно поддался политическим веяниям и остановил трансляцию сигнала в Россию. Теперь легально посмотреть поединок Немков — Андерсон на территории нашей страны невозможно! Официальный канал Bellator в YouTube будет бесплатно транслировать только предварительный кард, а ученик Фёдора дерётся в соглавном бою.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--62118d4f2192e97e394d" data-vnd="62118d4f2192e97e394d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=62118d4f2192e97e394d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Откровенно мелочное решение Кокера и его помощников. Время подобрано идеально: многие болельщики уже успели купить подписку на трансляцию, которая теперь им попросту не нужна. Почему нельзя было «отрубить» сигнал уже после турнира? Несколько дней ничего не изменили бы для руководства Bellator, зато добавили бы симпатий на российском рынке. Хорошо ещё, что не отменили бой Немкова вообще.

По сути, сигнал в Россию перекрыл ShowTime. Кокер же решил просто не спорить с вещателем. Конечно, он имеет на это право. Как имел право и критиковать своего коллегу — Дану Уайта, когда тот возобновил турниры в пандемию. Тогда сама жизнь подтвердила правоту Даны. Продолжает он гнуть свою линию и сегодня. А Скотт… Снова поплыл по течению.

Теперь отечественные болельщики будут вынуждены смотреть пиратские трансляции или следить за финалом Гран-при полутяжеловесов только в текстовом формате. Конечно, это не добавит фанатской любви Кокеру и его организации, которая и так не страдает от излишней популярности. Жаль, что руководители промоушена не сумели найти более «гуманного» способа расстаться с Россией.

Именно поэтому Скотт Кокер и его промоушен вряд ли когда-нибудь догонят UFC. При всех своих недостатках Дана Уайт отчаянно «держит оборону», стремясь не допустить любого притеснения. Российские болельщики по-прежнему наслаждаются масштабными турнирами UFC, где каждую неделю дерутся наши спортсмены. А Bellator после месячного простоя отменяет трансляцию бойцовского вечера за несколько дней до её старта. Вот и вся разница.