«Это нормальное явление»: Боец Харитонов объяснил желание получить американское гражданство

«Если буду там жить, хотел бы иметь два паспорта: российский и американский. Это нормальное явление. Пока об этом не думаю. Хотел бы, чтобы моя семья переехала в Америку. Они будут там жить, будут сюда приезжать к бабушкам и дедушкам. Что здесь плохого? Не надо получать никаких виз. Вот у меня закончилась виза, как я её получу в Америке? Я действующий спортсмен. Мне сейчас Bellator должен сделать петицию, будет какой-то бой», — сказал Харитонов.