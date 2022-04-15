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12:21 (мск), источник: Life.ru

«Это нормальное явление»: Боец Харитонов объяснил желание получить американское гражданство

Спортсмен также заинтересован в том, чтобы в США переехала его семья.

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Источник: РИА "Новости"

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов хотел бы получить гражданство США, чтобы было удобнее проводить бои за океаном. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Если буду там жить, хотел бы иметь два паспорта: российский и американский. Это нормальное явление. Пока об этом не думаю. Хотел бы, чтобы моя семья переехала в Америку. Они будут там жить, будут сюда приезжать к бабушкам и дедушкам. Что здесь плохого? Не надо получать никаких виз. Вот у меня закончилась виза, как я её получу в Америке? Я действующий спортсмен. Мне сейчас Bellator должен сделать петицию, будет какой-то бой», — сказал Харитонов.

Свой последний поединок Харитонов провёл в январе на турнире промоушена Eagle FC Хабиба Нурмагомедова в США. На нём россиянин нокаутировал Тайрона Спонга из Нидерландов. Всего Сергей провёл 45 боёв в MMA, на его счету 34 победы и девять поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

В мае 2021 года американское посольство в Москве приостановило рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. С тех пор выдаётся лишь ограниченное количество срочных иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, также исключением являются ситуации с угрозой жизни или наступлением смерти.

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