Олейник жестко ответил Родниной, которая не считает ММА видом спорта
Российский боец UFC Алексей Олейник отреагировал на слова депутата Госдумы Ирины Родниной, которая заявила, что не считает смешанные единоборства видом спорта.
Российский боец UFC Алексей Олейник отреагировал на слова депутата Госдумы Ирины Родниной, которая заявила, что не считает смешанные единоборства видом спорта.
Олейник довольно жестко ответил известной советской фигуристке. "Меня в этом никто никогда не упрекал, а мнение Родниной мне не интересно. Я не интересуюсь ее деятельностью, а она, скорее всего, не интересуется моей деятельностью. Были и есть люди, делающие разные заявления, но я не лезу в их спорт и не хочу, чтобы они лезли в мой спорт с таким критичным и однозначным суждением. При этом я уважаю все виды спорта.
Мне важно мое мнение и мнение миллионов людей. Какой-то процент относится скептически к моей деятельности, с критикой или недоверием, но такое есть везде. Кто-то не верит в политику, в какой-то вид музыки или искусства, а кто-то не верит в ММА. Мне все равно. По сути, человек говорит, что меня нет, UFC нет, миллионов фанатов по всему миру нет, наших выступлений нет, наших гонораров нет. Я от этого никак не страдаю", — заявил Олейник в интервью Metaratings.ru.
44-летний Алексей Олейник провел 77 боев в смешанных единоборствах и одержал 60 побед. 10 апреля россиянин выступил на турнире UFC 273, где победил американца Джареда Вандеру.