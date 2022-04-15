Олейник жестко ответил Родниной, которая не считает ММА видом спорта

Олейник довольно жестко ответил известной советской фигуристке. "Меня в этом никто никогда не упрекал, а мнение Родниной мне не интересно. Я не интересуюсь ее деятельностью, а она, скорее всего, не интересуется моей деятельностью. Были и есть люди, делающие разные заявления, но я не лезу в их спорт и не хочу, чтобы они лезли в мой спорт с таким критичным и однозначным суждением. При этом я уважаю все виды спорта.

Мне важно мое мнение и мнение миллионов людей. Какой-то процент относится скептически к моей деятельности, с критикой или недоверием, но такое есть везде. Кто-то не верит в политику, в какой-то вид музыки или искусства, а кто-то не верит в ММА. Мне все равно. По сути, человек говорит, что меня нет, UFC нет, миллионов фанатов по всему миру нет, наших выступлений нет, наших гонораров нет. Я от этого никак не страдаю", — заявил Олейник в интервью Metaratings.ru.