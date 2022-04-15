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20:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Порье допустил проведение четвертого боя с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье допустил проведение четвертого поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Слова спортсмена приводит Daily Mail.

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Порье отреагировал на пост в социальных сетях одного из болельщиков, который заявил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может дожидаться выздоровления Макгрегора, чтобы вновь столкнуть его с американцем в октагоне. «Похоже на то», — прокомментировал данную версию Порье.

Макгрегор получил травму в третьем поединке против Порье на турнире UFC в июле 2021-го. В концовке первого раунда ирландец сломал ногу. Судья зафиксировал поражение Макгрегора техническим нокаутом.

Макгрегор уступил Порье и в их втором очном противостоянии. Тогда американец отправил ирландца в нокаут, таким образом, взяв реванш за поражение в 2014 году.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье удерживал пояс временного чемпиона организации в легком весе.

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