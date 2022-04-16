Харитонов обвинил Яна в отсутствии уважения к старшим
Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов раскритиковал соотечественника Петра Яна, резко отреагировавшего на его критику. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов раскритиковал соотечественника Петра Яна, резко отреагировавшего на его критику. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсмен обвинил коллегу в отсутствии уважения к старшим. «Люди не служат в армии, делают, что хотят. Это пагубно влияет на нашу молодежь. Повторю, люди, которые под стол пешком ходили, когда я выступал, ведут себя неправильно», — рассказал Харитонов.
Спортсмен посоветовал Яну меньше разговаривать и больше тренироваться 10 апреля после поражения россиянина в бою с Алджамейном Стерлингом. «Старый, ну ты-то куда? Тебе же говорили больше в общество не вылазить», — ответил Харитонову боец.
Поединок между Яном и Стерлингом прошел в ночь на 10 апреля в американском Джексонвилле. Американец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Таким образом, россиянин не смог вернуть себе чемпионский статус. После поединка Ян заявил, что его обокрали.