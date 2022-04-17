Россиянин Омаргаджиев попал в больницу после запрещенного удара коленом в UFC
Боец не смог продолжить поединок против Кайо Борральо.
Боец не смог продолжить поединок против Кайо Борральо.
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россиянин Гаджи Омаргаджиев попал в больницу после запрещенного удара коленом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в команде спортсмена.
Омаргаджиев проиграл Кайо Борральо после запрещенного удара коленом. Омаргаджиев не смог продолжить бой. Судьи признали удар случайным, отдав победу бразильцу.
«Гаджи забрали в больницу на обследование», — сказал собеседник агентства.