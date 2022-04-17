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09:59 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Омаргаджиев попал в больницу после запрещенного удара коленом в UFC

Боец не смог продолжить поединок против Кайо Борральо.

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россиянин Гаджи Омаргаджиев попал в больницу после запрещенного удара коленом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в команде спортсмена.

Омаргаджиев проиграл Кайо Борральо после запрещенного удара коленом. Омаргаджиев не смог продолжить бой. Судьи признали удар случайным, отдав победу бразильцу.

«Гаджи забрали в больницу на обследование», — сказал собеседник агентства.

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