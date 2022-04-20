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10:52 (мск)

Бои промоушена «Наше дело»: на кого ставить 20 апреля

Все поединки можно бесплатно смотреть на сайте и в приложении Winline.

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Промоушен «Наше дело» проводит 20 апреля вечер поп-ММА, в рамках которого состоятся 6 боев. Посмотреть бои можно совершенно бесплатно сразу же после регистрации на сайте Winline и в его приложении.

Павел Носов — Назир Кишуков

20 апреля одним из главных поединков вечера в промоушене «Наше дело» будет встреча Павла Носова и Назира Кишукова. Эти бойцы уже дрались в июле 2020 года, тогда единогласным решением судей победил Носов. 26-летний «десантник из Дмитрова» является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, с 7 лет занимается этим видом спорта. Его соперник Назир Кишуков (24 года), представляющий Кабардино-Балкарию, пришел из волейбола (есть звание кмс). Носов и Кишуков на разогреве боя уже успели подраться в студии: Павел уронил Назира, дальше их разняла охрана, так что накал страстей в этом поединке обеспечен. У обоих бойцов есть и победы, и поражения в поп-ММА, при этом Носов ни разу не проиграл досрочно и даже не был в нокдауне. Коэффициент на победу Кишукова — 1.40, на победу Носова — 2.70.

Ставки на этот бои и другие поединки можно будет сделать только на сайте и в приложении Winline.

Зелемхан Дукаев — Артем Тарасов

Это главный бой вечера, он пройдет по правилам ММА, 3 раунда по 3 минуты. Важный момент — ограничение борьбы в партере будет 30 секунд. В этом компоненте преимущество у Артема Тарасова, он мастер спорта по самбо, так что ограничение по времени — в пользу боксера Зелемхана Дукаева (тоже мастер спорта). Раньше между этими парнями и их командами был конфликт, но сейчас жесткого противостояния между ними нет. Для поп-ММА важнее всего шоу, устраиваемое бойцами, так что, вероятно, нас ждет полноценный поединок из трех раундов. У Тарасова были известные соперники в прошлом, один из них — Александр Емельяненко. Статистика популярного ММА-блогера — 3 победы и 5 поражений. Дукаев встречался с менее известными людьми, но его бои часто получались скандальными и собирали миллионы просмотров. У Зелемхана 5 побед и 5 поражений в поп-ММА. Интересно, что в этом бою коэффициенты на победу обоих бойцов были равными (1.85), но теперь на успех Дукаева предлагают 1.40, на победу Тарасова — 2.70.

Также 20 апреля состоятся такие поединки:

Сурхаев — Петросян

Савилов — Киселев

Назокатов — Перунов

Солонин — Щербаков

Напомним, прямая трансляция боев промоушена «Наше дело» будет только на сайте и в приложении Winline.

Андрей Санталов

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