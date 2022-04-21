МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко планирует провести последний бой в карьере в августе за титул чемпиона Bellator. Об этом Емельяненко заявил ТАСС в четверг.

Изначально последний бой Емельяненко планировалось организовать на Красной площади в Москве, но в связи с санкциями из-за ситуации на Украине проведение поединка на территории России стало невозможным.

«К сожалению, так получается, [что бой пройдет не в России], — сказал Емельяненко. — Я готов в любом месте провести бой, который завершит карьеру. Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул. Сейчас в мае пройдет поединок между Чейком Конго и Райаном Бейдером, с кем-то из них я бы хотел побиться в завершающем карьеру бое, хотелось бы, чтобы это был Бейдер. Бой может быть на одном турнире с Вадимом Немковым в августе».

«В той подготовке не все сложилось благополучно, и случилось поражение. Хочу попробовать еще раз и на этой ноте уже закончить. По контракту это последний бой. Скотт Кокер пока не предлагал биться и дальше, но я чувствую в себе силы, есть большое желание провести бой за пояс», — добавил Емельяненко.