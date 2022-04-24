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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Грохот в джунглях 2». Фьюри и Нганну повторят супербой Али или устроят унылый цирк?

Главное — не перемудрить с правилами. Берите пример с Макгрегора!

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Источник: Чемпионат.com

Один из самых ожидаемых боксёрских поединков весны наконец-то состоялся. Лондонский «Уэмбли», куда набилось 94 тысячи зрителей, принял схватку двух устрашающих тяжеловесов — Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. На кону стоял чемпионский пояс WBC, принадлежащий Фьюри. Но зрительский интерес вызывали не титулы: после трилогии с Деонтеем Уалдером скандальный Тайсон Фьюри стал мировой звездой.

И Цыганский король в очередной раз подтвердил свой статус главного боксёра планеты, буквально деклассировав Уайта, выглядевшего парнем из другой лиги. Всё закончилось ярким нокаутом в шестом раунде, после которого Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры. Но сделал это весьма своеобразно, сразу же заявив о подготовке боя с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я чемпион мира по боксу, он чемпион UFC. Он в отличной форме, посмотрите на его мышцы. Он великолепно выглядит. Будет ли этот бой в ринге или октагоне? Это будет особенный бой. Такого вы ещё не видели в истории спорта».

Нганну мгновенно ответил, ведь он наблюдал за боем Фьюри — Уайт из первых рядов: «Я бы хотел сразиться по другим условиям — в перчатках ММА и в ринге. Но не правилам ММА, а что-то иное. Бой с Фрэнсисом Нганну в Африке будет лучшим вариантом для организации. Грохот в джунглях 2», — гласит ответ Фрэнсиса.

Есть твёрдое ощущение, что два огромных парня реализуют своё желание встретиться друг с другом. Это будет масштабный поединок, сродни легендарной схватке Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Тогда Мейвезер заработал около $ 300 млн, Макгрегору досталось больше $ 100 млн. Если Нганну заработает хотя бы $ 50 млн, это уже станет для него рекордным кушем, учитывая, что Фрэнсис постоянно недоволен заработками в UFC.

Фьюри не настолько заинтересован в деньгах, хотя заработать рекордный гонорар точно не откажется. Зато Цыганский король банально пресытился классическим боксом и хочет пойти на эксперимент, чтобы укрепить своё наследие. Только не ждёт ли его поражение? Тонкость будет заключаться в правилах. Обычный бокс интриги не даст — Фьюри уничтожит Нганну за три-четыре раунда.

Правила смешанных единоборств тоже не годятся, поскольку Тайсон абсолютно не умеет бороться. Его опрокинут на первых секундах и поймают на болевой приём — смотреться это будет откровенно грустно. Боксёрская схватка в перчатках по ММА? Звучит поинтереснее, поскольку предоставит Нганну хоть какие-то шансы. Тем не менее фаворитом всё равно останется Фьюри за счёт бойцовского интеллекта.

Источник: Reuters

Наверняка это будет эксперимент. Например, будут чередоваться раунды по правилам бокса и раунды с борьбой без граунд-энд-паунда. Или время в партере будет ограничено — простора для фантазии много. Увы, такая смесь может превратить поединок в откровенный цирк. Будем надеяться, что организаторы найдут компромисс — потенциал у боя огромный. Почти как у настоящего «Грохота в джунглях» с участием Мохаммеда Али.

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