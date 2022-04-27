Девушка из ММА раззадорила поклонников откровенными фото
Одна из самых сексуальных девушек ММА — американка Рэйчел Остович — поделилась в соцсетях новыми горячими снимками, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Одна из самых сексуальных девушек ММА — американка Рэйчел Остович — поделилась в соцсетях новыми горячими снимками, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спортсменка провела откровенную фотосессию, а некоторые ее кадры вызвали восторг у подписчиков. «Творчество» Рэйчел лайкнули почти 36 тысяч пользователей.
Остович с 2017 года выступала на профессиональном уровне в ММА, а именно в таких промоушенах, как Invicta Fighting Championships и UFC. Впоследствии она покинула UFC после неудачного выступления. Теперь пробует себя в BKFC — промоушен боев на голых кулаках.