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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

Девушка из ММА раззадорила поклонников откровенными фото

Одна из самых сексуальных девушек ММА — американка Рэйчел Остович — поделилась в соцсетях новыми горячими снимками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Спортсменка провела откровенную фотосессию, а некоторые ее кадры вызвали восторг у подписчиков. «Творчество» Рэйчел лайкнули почти 36 тысяч пользователей.

Остович с 2017 года выступала на профессиональном уровне в ММА, а именно в таких промоушенах, как Invicta Fighting Championships и UFC. Впоследствии она покинула UFC после неудачного выступления. Теперь пробует себя в BKFC — промоушен боев на голых кулаках.

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