Девушка из ММА раззадорила поклонников откровенными фото

Спортсменка провела откровенную фотосессию, а некоторые ее кадры вызвали восторг у подписчиков. «Творчество» Рэйчел лайкнули почти 36 тысяч пользователей.

Остович с 2017 года выступала на профессиональном уровне в ММА, а именно в таких промоушенах, как Invicta Fighting Championships и UFC. Впоследствии она покинула UFC после неудачного выступления. Теперь пробует себя в BKFC — промоушен боев на голых кулаках.