Стали известны потенциальные соперники Петра Яна в UFC

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Саят Абдрахманов заявил, что вероятным оппонентом Яна может стать победитель противостояния между Робом Фонтом и Марлоном Вера. Они подерутся на турнире UFC 1 мая. Еще одним потенциальным соперником представитель россиянина назвал экс-чемпиона UFC Доминика Круза. Абдрахманов подчеркнул, что перечисленные спортсмены интересны Яну с точки зрения их положения в рейтинге.