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19:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны потенциальные соперники Петра Яна в UFC

Стали известны потенциальные соперники россиянина Петра Яна в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщается в YouTube-канале «Вестник ММА».

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Источник: РИА "Новости"

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Саят Абдрахманов заявил, что вероятным оппонентом Яна может стать победитель противостояния между Робом Фонтом и Марлоном Вера. Они подерутся на турнире UFC 1 мая. Еще одним потенциальным соперником представитель россиянина назвал экс-чемпиона UFC Доминика Круза. Абдрахманов подчеркнул, что перечисленные спортсмены интересны Яну с точки зрения их положения в рейтинге.

Ян уступил американцу Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273 10 апреля. Россиянин не сумел вернуть пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, потерпев поражение судейским решением.

В марте 2021-го Ян утратил пояс, проиграв Стерлингу из-за дисквалификации. Россиянин нанес запрещенный удар в четвертом раунде.

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