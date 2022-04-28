Худший боец в истории ММА: одна победа, 42 поражения, готов драться с кем угодно

Если уж и выбирать самого худшего бойца в истории, то исходя из статистики. И тут вне конкуренции некий Кеннет Аллен. Согласно Tapology и Sherdog, с 2005 по 2020 год он провел 43 боя: 1 победа и 42 поражения. На сайте Mixedmartialarts указано, что у Аллена 15 побед и 42 поражения (будто бы он дебютировал в 1998-м, а в 2009-м даже выдал победную серию). Но все же Tapology и Sherdog выглядят куда более надежными источниками.

Единственную победу Кеннет одержал в 2006-м на турнире MCC — над Кори Симпсоном (удушение сзади, 1-й раунд, 0:54). Симпсон завершил карьеру в 2018 году со статистикой 18−20. Аллен пересекался в клетке и с бойцами, которые впоследствии подписывались в UFC. В 2006-м он проиграл Нику Лентцу (удушение сзади, 2-й раунд), в 2011-м — Полу Брэдли (гильотина, 1-й раунд). Как в феврале 2014-го MMA Junkie рассказал промоутер и матчмейкер Чед Бергмейер, это был единственный бой, в котором Аллен «просто провалился». «Он подошел ко мне после боя и сказал: “Я не знаю, что со мной случилось. Если хотите, можете урезать мой гонорар”, — отметил Бергмейер.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kn-x8GZIFDg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лишь один из 43 боев Аллена дошел до решения судей. Обычно он проигрывает уже в первом раунде. При этом, по словам бойца, «было не более трех-четырех боев», когда он чувствовал, что действительно не может победить.

«Во всех боях, которые я проиграл, я ни разу не был нокаутирован (имеет в виду глухие нокауты. — Прим. “СЭ”), — сказал джорнимен MMA Junkie в феврале 2014-го. — Обычно причиной [поражений] было отсутствие подготовки. У меня не было времени на тренировки. Я закончил колледж в декабре 2010 года. Планировал усердно тренироваться, драться, но в итоге стал заниматься другими вещами. Однако если кто-то зовет меня драться, у меня не хватает здравого смысла сказать “нет”. Для меня нет проблемы зайти в клетку и подраться там один на один — с кем угодно. В форме я или нет, я чувствую, что у меня всегда есть шанс. Нет боя, в котором мой соперник доминировал без шансов для меня, нанося мне адские побои».

Для промоушенов Аллен ценен тем, что соглашается на любые вызовы — в любое время. Если вдруг кто-то из участников боя травмировался, промоутеры звонят Кеннету, и тот приезжает и дерется. «Поэтому парни в нашем бизнесе называют меня пластырем», — говорит Аллен.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QdkcmfNT9C0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аллен вырос в Иллинойсе в семье борцов. Он неплохо боролся в старшей школе и даже в колледже, но карьера борца у него не сложилась. По его словам, он изучал социологию в Университете Южного Иллинойса в Эдвардсвилле, но в итоге стал зарабатывать на жизнь, работая на стройке — со своими родственниками в Иллинойсе и Айове. «Бои никогда не были тем, чем я планировал заниматься. Но это довольно весело, — сказал Кеннет MMA Junkie. — Раньше я дрался под разными именами, по пятницам и субботам. Меня и моего приятеля называли воинами дорог. В пятницу сразу после занятий мы отправлялись в путь и появлялись в зале, когда начинались бои. Было очень много боев, когда меня заявляли в последнюю минуту. Мне буквально приходилось перевязывать руки и переодеваться в машине по дороге на бой».

Сейчас Аллену 40 лет. Чем он занимается — неизвестно. Боев он не проводил с ноября 2020 года.

В России есть свои аналоги Аллена. Самые яркие примеры — бойцы из петербургского клуба Sunao Кристиан Вуапи (примерно 0−20 в ММА и проф. боксе) и Оливье Дунда Меконго (0−14 в ММА и проф. боксе).