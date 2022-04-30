Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Кубань
Ротор
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Нант
02
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Лидс
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эспаньол
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
Олимп-Долгопрудный
Томь
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Брайтон
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Бернли
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Лацио
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ростов
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Герта
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Кельн
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Бохум
34
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Бавария
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Акрон
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Балтика
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нефтехимик
04
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Сассуоло
61
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Вильярреал
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
ЦСКА
14
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Металлург Лп
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Оренбург
25
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
Краснодар-2
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Урал
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Сочи
06
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
10:00
Енисей
КАМАЗ
00
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Нэшвилл
54
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
12Чимаев два раза отлетел в нокдаун, но победил
16:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Ян вышел на бой без триколора. Босс UFC поддержал Петра, запретив все флаги в октагоне

Дана Уайт верен себе. Никакой политики, только спорт и взаимное уважение.

Наверх
Источник: AP 2022

В ночь с 30 апреля на 1 мая состоится турнир UFC Vegas 58, который возглавит поединок между Робом Фонтом и Марлоном Верой. Одной из главных новостей стал не провал Веры на взвешивании, а отмена ношения флагов. Ранее бойцы выходили в октагон, укутавшись в флаги, если они сами этого хотели.

Когда-то политику флагов диктовал бывший технический партнёр UFC — компания Reebok. Он запрещал Бенеилу Дариушу выходить с ассирийским флагом, а также препятствовал Максу Холлоуэю носить гавайский флаг. Но сейчас другие времена. И Дана Уайт всё чаще берёт ответственность на себя, тем самым показывая свою позицию.

Сначала он добавил Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC. Затем он прикрыл от нападок российских бойцов, не ущемив их в правах драться за пояс и продвигаться по рейтингу. Плюс Дана делает всё от него зависящее, чтобы россияне имели возможность выступать, даже если у них проблемы с американской визой.

Стоит отдать должное российским бойцам за то, что они отвечают президенту лиги той же монетой, не вызывая никаких провокаций со своей стороны на национальной почве. К примеру, Пётр Ян вышел в октагон на второй поединок против Алджэмейна Стерлинга без российского флага. Это случилось впервые за время выступлений в UFC.

Источник: AP 2022

Поэтому во избежание потенциальных недоразумений и репутационного ущерба Дана Уайт принял разумное решение. Тем более он не лишил бойцов права представлять страну и не убирал флаг с титра со статистическими выкладками, как это делают в других промоушенах. В любом решении найдутся недовольные, как Марлон Вера:

«Конечно, национальный флаг очень важен для меня. Я отношусь к этому очень серьёзно», — сказал Вера в недавнем интервью.

Но давайте будем честны, вам действительно важно, чтобы спортсмен нёс на себе флаг? Это утрата, про которую все скоро забудут. Уайт же не переводил бойцов в нейтральный статус. Вот посмотрите на команду Олимпийского комитета России на играх в Пекине. Им это никак не помешало в завоевании медалей. Они сильно не сокрушались по этому поводу. Марлон Вера, вместо того чтобы говорить, почему провалил взвешивание, вещает про важность флага. Вероятно, это может стать причиной потенциального поражения.

Источник: AP 2022

Изначально сообщалось, что это ограничение распространится только на российских бойцов по понятным причинам. Но президент UFC пошёл дальше, тем самым сохранив взаимоотношения с россиянами. А на самом деле, что от этого спортсмены теряют? Размер гонораров не уменьшился, сроки выплат своевременны. Условия прохождения взвешивания никак не изменились, новые ограничения не придумали. Антидопинговые правила остались прежними. Бойцам до сих пор разрешается выходить в октагон под любимый саундтрек.

Дане Уайту доступно немало опций испортить жизнь своим спортсменам, но он внёс всего лишь одну точечную правку, которую они едва заметят. Он действительно заинтересован в том, чтобы его бойцы, вне зависимости от пола, цвета кожи, вероисповедания и национальности, зарабатывали деньги и имели доступ ко всем услугам во время подготовки к бою и по его окончании. Таких людей надо на руках носить, а не троллить за прошлое.

 Медведева, Туктамышева, Семенович и другие фигуристки с откровенными фото
«Вратаря — в тюрьму!» В Америке кипят страсти после травмы Овечкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь