Ян вышел на бой без триколора. Босс UFC поддержал Петра, запретив все флаги в октагоне

В ночь с 30 апреля на 1 мая состоится турнир UFC Vegas 58, который возглавит поединок между Робом Фонтом и Марлоном Верой. Одной из главных новостей стал не провал Веры на взвешивании, а отмена ношения флагов. Ранее бойцы выходили в октагон, укутавшись в флаги, если они сами этого хотели.

Когда-то политику флагов диктовал бывший технический партнёр UFC — компания Reebok. Он запрещал Бенеилу Дариушу выходить с ассирийским флагом, а также препятствовал Максу Холлоуэю носить гавайский флаг. Но сейчас другие времена. И Дана Уайт всё чаще берёт ответственность на себя, тем самым показывая свою позицию.

Сначала он добавил Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC. Затем он прикрыл от нападок российских бойцов, не ущемив их в правах драться за пояс и продвигаться по рейтингу. Плюс Дана делает всё от него зависящее, чтобы россияне имели возможность выступать, даже если у них проблемы с американской визой.

Стоит отдать должное российским бойцам за то, что они отвечают президенту лиги той же монетой, не вызывая никаких провокаций со своей стороны на национальной почве. К примеру, Пётр Ян вышел в октагон на второй поединок против Алджэмейна Стерлинга без российского флага. Это случилось впервые за время выступлений в UFC.

Поэтому во избежание потенциальных недоразумений и репутационного ущерба Дана Уайт принял разумное решение. Тем более он не лишил бойцов права представлять страну и не убирал флаг с титра со статистическими выкладками, как это делают в других промоушенах. В любом решении найдутся недовольные, как Марлон Вера:

«Конечно, национальный флаг очень важен для меня. Я отношусь к этому очень серьёзно», — сказал Вера в недавнем интервью.

Но давайте будем честны, вам действительно важно, чтобы спортсмен нёс на себе флаг? Это утрата, про которую все скоро забудут. Уайт же не переводил бойцов в нейтральный статус. Вот посмотрите на команду Олимпийского комитета России на играх в Пекине. Им это никак не помешало в завоевании медалей. Они сильно не сокрушались по этому поводу. Марлон Вера, вместо того чтобы говорить, почему провалил взвешивание, вещает про важность флага. Вероятно, это может стать причиной потенциального поражения.

Изначально сообщалось, что это ограничение распространится только на российских бойцов по понятным причинам. Но президент UFC пошёл дальше, тем самым сохранив взаимоотношения с россиянами. А на самом деле, что от этого спортсмены теряют? Размер гонораров не уменьшился, сроки выплат своевременны. Условия прохождения взвешивания никак не изменились, новые ограничения не придумали. Антидопинговые правила остались прежними. Бойцам до сих пор разрешается выходить в октагон под любимый саундтрек.