Федор Емельяненко ответил на критику Шлеменко

«Понимаю, что у Александра Шлеменко есть свое личное отношение ко мне, но говорить о чем-то, не разобравшись в ситуации — просто поднимать себе рейтинг за счет других. И насчет “соры из избы”, о которой говорит Александр, он тоже мог бы позвонить, а не осуждать мои действия в общественном пространстве.