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20:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федор Емельяненко ответил на критику Шлеменко

Легендарный боец Федор Емельяненко жестко ответил Александру Шлеменко, который ранее раскритиковал Емельяненко за публичный конфликт с главой Союза ММА России Радмиром Габдуллиным.

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Источник: РИА "Новости"

«Понимаю, что у Александра Шлеменко есть свое личное отношение ко мне, но говорить о чем-то, не разобравшись в ситуации — просто поднимать себе рейтинг за счет других. И насчет “соры из избы”, о которой говорит Александр, он тоже мог бы позвонить, а не осуждать мои действия в общественном пространстве.

Александр стал советником Радмира совсем недавно, фото на сайте — конечно, большое достижение для блогера. Но что конкретно он сделал для организации, чтобы рассуждать о том, что мои действия дискредитируют весь Союз? Понимаю, что Александр будет безоговорочно поддерживать Радмира, ведь советники покидают свой пост сразу после переизбрания руководства", — сказал Федор Емельяненко MMA.Metaratings.ru.

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