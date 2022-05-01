Русский гигант из Молдовы замучил американца за две минуты. Романов одержал уже пятую победу в UFC

Александр Романов к сегодняшнему своему турниру успел набить серию из четырех побед. В UFC такие вещи обычно не остаются незамеченными. Особенно в тяжелом дивизионе и особенно, если все победы были добыты досрочно. Русский тяжеловес из Молдовы как раз этим и отметился.

Александр Романов стартовал в лучшей лиге мира осенью позапрошлого года. В течение всего двух месяцев он успел одержать две досрочные победы, затратив на них в общей сложности меньше 15 минут действий в октагоне. Начало получилось эффектным, однако затем у фактурного тяжа возникли первые проблемы. Соперник, с которым Романов встретился в апреле 2021-го, оказался гораздо более неудобным, чем двое предыдущих.

Поединок с Хуаном Эспино складывался для Александра не лучшим образом и, вполне возможно, мог закончиться поражением. Но Романову, можно сказать, повезло: испанец нанес запрещенный удар коленом в пах и вынудил соперника выйти из боя раньше времени, а судей раньше времени выносить решение о победителе. Решение большинства было в пользу молдавского тяжеловеса.

Логичным продолжением карьеры для Романова мог бы стать реванш с Эспино, но вместо этого Александру в соперники дали американца Джареда Вандеруу. Этот человек попал в UFC через проект «Претендентская серия Дэйны Уайта», но затем провалил свой шанс уже непосредственно в лиге. Бой с Романовым также ему не удался: Александр одержал досрочную победу в конце второго раунда.

На сегодняшнем турнире Романов подрался с другим американцем Чейзом Шерманом. Этот человек изначально выступал в UFC с 2016 года, однако его убрали после серии поражений осенью 2018-го. Дальше в его жизни были местечковые ММА-лиги, а также промоушен Bare Knuckle FC, устраивающий бои на голых кулаках. В UFC Шерман вернулся в мае 2020-го победой над Ике Виллануэвой. Однако затем Чейз потерпел три поражения подряд, и на этой серии вышел против Романова.