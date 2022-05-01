Орловский победил Коллье на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 1 мая. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил американца Джейка Коллье на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Орловский одержал 34-ю победу в смешанных единоборствах, на его счету 20 поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Коллье одержал 13 побед в профессиональной карьере и потерпел семь поражений.