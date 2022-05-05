«Наслаждайся…». Секс-символ ММА не оставила равнодушными поклонников новым горячим фото

Девушка позирует в бикини, подписав снимок: «Жизнь — это цирк, наслаждайся шоу». За четыре часа этот снимок лайкнули 60 тысяч пользователей соцсети. Кстати, на ее страницу подписаны 3,1 миллиона человек.

28-летнюю Ванзант считают секс-символом ММА. В смешанных единоборствах она дебютировала в 2012 году, также выступала под эгидой UFC, а с недавних пор пробует себя в промоушене Bare Knuckle FC, который проводит бои на голых кулаках, а также в AEW, американском рестлинг-промоушене.