Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нефтехимик
Алания
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:45
Интер
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Арминия
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Ювентус
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Даллас
02
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Нэшвилл
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида
Вашингтон
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
52
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
12:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петр Ян объяснил, почему вышел на бой со Стерлингом без российского флага

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский боец смешанных боевых единоборств (ММА) Петр Ян рассказал, что не вышел на бой с американцем Алджамейном Стерлингом с флагом России, чтобы не провоцировать публику.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В апреле Ян в Джексонвилле (Флорида, США) уступил Стерлингу раздельным решением судей и не смог вернуть титул чемпиона в легчайшем весе.

«До нашего турнира с флагами уже не разрешали выходить. Хотя никто не говорил, что запрещаем. Если вспоминать предыдущие турниры, то были ситуации, когда люди на трибунах освистывали. И мы сделали так, чтобы не провоцировать народ, публику. Все знают, откуда я. Мы просто избежали провокационного момента», — сказал Ян, которого цитирует «Матч ТВ».

После боя россиянин заявил, что судьи «украли» у него победу.

«На тот момент поединок только закончился, и по тем ощущениям, которые были в бою, я думал, что выиграл. Опять же, если исходить из тех раундов, то по сей день я не сказал бы, что проиграл Стерлингу. И не сказать, что выиграл. До сих пор нахожусь в непонятном состоянии. Понимаю, какие ошибки допустил и где не доработал», — отметил Ян.

Ян провел второй бой против Стерлинга. В первом поединке в 2021 году россиянин потерял титул чемпиона UFC из-за дисквалификации после запрещенного удара коленом в голову соперника. «Как чемпиона Стерлинга не воспринимаю. У меня с ним затянулись два противостояния. Не сказал бы, что он сделал что-то чемпионское что в первом, что во втором поединках. Да, он перед боем говорил, что это будет самое большое ограбление. Так и получилось. Он тоже молодец, что верит в свою силу и визуализирует. Но я пока не могу считать его чемпионом. Может быть, я к этому приду позже», — заявил боец.

 Кузнецов и Овечкин поглумились над лучшим клубом НХЛ. Грядет сенсация?
Жуткое падение футболиста во время игры едва не обернулось трагедией: видео
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь