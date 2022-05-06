Петр Ян объяснил, почему вышел на бой со Стерлингом без российского флага

В апреле Ян в Джексонвилле (Флорида, США) уступил Стерлингу раздельным решением судей и не смог вернуть титул чемпиона в легчайшем весе.
«До нашего турнира с флагами уже не разрешали выходить. Хотя никто не говорил, что запрещаем. Если вспоминать предыдущие турниры, то были ситуации, когда люди на трибунах освистывали. И мы сделали так, чтобы не провоцировать народ, публику. Все знают, откуда я. Мы просто избежали провокационного момента», — сказал Ян, которого цитирует «Матч ТВ».
После боя россиянин заявил, что судьи «украли» у него победу.
«На тот момент поединок только закончился, и по тем ощущениям, которые были в бою, я думал, что выиграл. Опять же, если исходить из тех раундов, то по сей день я не сказал бы, что проиграл Стерлингу. И не сказать, что выиграл. До сих пор нахожусь в непонятном состоянии. Понимаю, какие ошибки допустил и где не доработал», — отметил Ян.
Ян провел второй бой против Стерлинга. В первом поединке в 2021 году россиянин потерял титул чемпиона UFC из-за дисквалификации после запрещенного удара коленом в голову соперника. «Как чемпиона Стерлинга не воспринимаю. У меня с ним затянулись два противостояния. Не сказал бы, что он сделал что-то чемпионское что в первом, что во втором поединках. Да, он перед боем говорил, что это будет самое большое ограбление. Так и получилось. Он тоже молодец, что верит в свою силу и визуализирует. Но я пока не могу считать его чемпионом. Может быть, я к этому приду позже», — заявил боец.