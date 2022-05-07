Оливейра знатно опозорился. Как можно потерять пояс UFC без боя?!

Турнир UFC 274 состоится в ночь с 7 на 8 мая по московскому времени в городе Финикс, штат Аризона. В соглавном бою турнира за пояс в женском минимальном весе сразятся Роуз Намаюнас и Карла Эспарза, в мэйн-ивенте встретятся Чарльз Оливейра и Джастин Гэтжи, а предварять поединки будет супербой двух других представителей лёгкого веса — Майкла Чендлера и Тони Фергюсона. Предварительный кард начнётся 8 мая в 1:00 мск. Основной кард стартует ориентировочно в 5:00 мск. Бой Оливейры и Гэтжи можно будет увидеть примерно в 6:30—7:00 мск.

Давно в UFC не случалось такой удивительной церемонии взвешивания. В весовую категорию не уложились два бойца из Бразилии — Норма Дюмонт и Чарльз Оливейра. Первая всем глубоко безразлична, а вот бой Чарльза возглавляет кард номерного турнира. Поединок с Джастином Гэтжи состоится, но бразилец освободит пояс в лёгком дивизионе, а в случае победы получит только деньги — титул останется вакантным.

Чарльз не согнал жалкие 230 граммов, но ему давали вторую попытку. Для Оливейры это не первый бой, когда он проваливает взвешивание — до перехода из полулёгкой категории он терял из-за этого гонорар четыре раза. Казалось бы, теперь-то всё должно наладиться: раньше бразилец бился в промежуточном весе 70,3 кг, а теперь это его родная категория. Но Чарльз захотел набрать мощи и, похоже, перестарался.

Склонные к философии назвали бы эти обстоятельства кармой: в последнее время Оливейра сильно изменил модель поведения. Из простого фавельского парня он перевоплотился в мессию, смотрящую свысока на всех, кто не носит пояс. Теперь его нет и у Чарльза, а виноват в этом только он сам.

Больше всего от новой версии Оливейры доставалось Исламу Махачеву. Российский боец идёт на серии из 10 побед подряд, девять из которых — в лёгком весе, а одна — в промежуточном по просьбе вышедшего на коротком уведомлении Бобби Грина. Но эти факты не остановили бывшего чемпиона от попытки обесценить достижения Ислама и отложить встречу с ним. Оливейра заявил, что Махачев должен не только победить Бенеила Дариуша, но и подраться с ещё одним великим, как выразился бразилец, именем. Сам Чарльз перед боем за вакантный пояс с Майклом Чендлером победил увядающего Тони Фергюсона и совсем не готового к серьёзным схваткам Кевина Ли.

Главным весогонщиком в UFC всегда считали Хабиба, но Орёл проваливал взвешивание лишь однажды — в своём четвёртом бою в UFC против Абеля Трухильо, когда Нурмагомедов установил рекорд промоушена по тейкдаунам. А если Хабиб рисковал потерять пояс из-за веса, он отправлялся на срочную госпитализацию в одну из больниц Лос-Анджелеса, чем срывал поединок против Тони Фергюсона и сильно злил Дану Уайта. Помним мы и трюк Нурмагомедова перед боем с тем же Гэтжи, когда россиянин слегка опёрся на полотенце и показал нужные цифры.

А Оливейра увлёкся собственным величием и даже не подумал о том, что стоит подстраховаться. Вероятно, Чарльз решил, что он величайший легковес, но не подумал, что иногда даже величайшие используют лайфхаки. Бразилец просто забыл, что тоже совершает ошибки: в UFC у него их как минимум восемь. А это на семь меньше, чем у Махачева, и на пять, чем у Гэтжи. Если перед поединком с Хайлайтом букмекеры считали Чарльза явным фаворитом, теперь коэффициенты наверняка подкорректируются: после такого позора будет непросто взять себя в руки и не улететь в нокаут уже в первом раунде.