Бейдер победил Конго в бою за титул чемпиона в тяжелом весе

Поединок прошел в рамках турнира Bellator 280 в Париже и завершился единогласным решением судей в пользу Бейдера.

Для 38-летнего американца эта победа стала 30-й в карьере, также на его счету семь поражений. Конго потерпел 12-е поражение в карьере, при 31-й победе и двух ничьих.