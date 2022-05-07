Бейдер победил Конго в бою за титул чемпиона в тяжелом весе
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Американский боец смешанных смешанного стиля (MMA) Райан Бейдер победил француза Чейка Конго и сохранил пояс абсолютного чемпиона промоушена в тяжелом весе.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Американский боец смешанных смешанного стиля (MMA) Райан Бейдер победил француза Чейка Конго и сохранил пояс абсолютного чемпиона промоушена в тяжелом весе.
Поединок прошел в рамках турнира Bellator 280 в Париже и завершился единогласным решением судей в пользу Бейдера.
Для 38-летнего американца эта победа стала 30-й в карьере, также на его счету семь поражений. Конго потерпел 12-е поражение в карьере, при 31-й победе и двух ничьих.