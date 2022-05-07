UFC 274 Оливейра — Гейджи: прогнозы, коэффициенты и ставки

Чарльз Оливейра — Джастин Гейджи

Прогноз редакции: победа Гейджи.

Вариант ставки: победа Гейджи нокаутом за 2.80.

Прогноз эксперта: победа Оливейры.

Варианты ставок:

победа Оливейры болевым/удушающим за 2.65

победа Оливейры во 2-м раунде за 6.20

бой не дойдет до решения судей за 1.19

Чарльз Оливейра стал первым чемпионом в истории UFC, которого лишили пояса за проваленное взвешивание. Несмотря на это, букмекеры считают бразильца фаворитом в предстоящем бою с американцем Джастином Гейджи.

Выходец из фавел ярко начал свою карьеру в UFC и быстро заработал репутацию мастера бразильского джиу-джитсу, который успешно использует свои коронные навыки в октагоне. Матчмейкеры промоушена не церемонились с молодым талантом, буквально «бросив его под танки», Оливейра то и дело делил клетку с ветеранами и звездами UFC. Его карьера при этом складывалась с переменным успехом. До 2017 года «Do Bronx» чередовал зрелищные победы сабмишенами с поражениями. Казалось, что Оливейра оступается каждый раз, столкиваясь с серьезной оппозицией. Поменяв тренировочный лагерь, Чарльз смог перезагрузить карьеру и одержать 10 побед, 9 из которых досрочно. В процессе бразилец продемонстрировал не только впечатляющие навыки муай-тай, но и чемпионский дух, преодолев лучших легковесов планеты в ожесточенных схватках.

Джастин Гейджи занимался борьбой в школе и колледже, добившись успеха на уровне страны в любительском спорте. Агрессивный и бескомпромиссный стиль ведения боя в стойке отличает Гейджи от традиционной манеры выходцев из борьбы в MMA. Джастин выходил в октагон 9 раз и при этом заработал 10 бонусов за лучшие бои и выступления вечера. Примечательно, что в процессе американец не выполнил ни одного перевода в партер. Каждый из ранних боев Гейджи — кровавая рубка, где и он, и соперники получали огромное количество урона. Позднее «Highlight» (бойцовское прозвище Гейджи, акцентирует внимание на яркости и брутальности его выступлений) потерпел поражения в UFC от Дастина Порье и Эдди Альвареса, в поединках, которые вошли в историю, как одни из самых зрелищных. После этого Джастин скорректировал геймплан: теперь американец реже бросается в атаку с открытым забралом и чаще методично наносит урон соперникам. С тех пор единственным легковесом, которому удалось победить его в доминирующий манере, остается Хабиб Нурмагомедов.

Возможно, эксперты оценивают шансы бразильца на победу так высоко, потому что Оливейра обладает универсальным набором навыков. Широчайший арсенал болевых и удушающих приемов уже сделал Чарльза обладателем самого большого количества побед сабмишеном в UFC. При этом, «Do Bronx» способен нанести точный удар коленом в прыжке, локтем с разворота или держать соперника на дистанции с помощью прямых ударов ногами или лоу-киков. Также, в поединке с Фергюсоном бразилец показал, что может успешно переводить и удерживать оппонента в партере.

Идеальный рисунок боя, для того, чтобы Гейджи выиграл судейским решением или досрочной остановкой: систематически наносить удары по всем этажам, находясь на средней дистанции. Связка из правого прямого и левого бокового ударов, с различными вариантами обманных действий в начале атаки уже неоднократно приносила победу Гейджи. С учетом того, насколько часто Чарльз пропускает удары, ему может грозить опасность именно от этого оружия.

Мы выяснили у коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, многократного победителя международных соревнований Игоря Домбровского, как могут повлиять навыки Оливейры в партере на исход поединка. Домбровский уверен, что бой пройдет по большей части в стойке, так как Гейджи не будет рисковать бороться с таким соперником, как Чарльз. Эксперт считает, что Оливейра также будет использовать ударную технику и рубиться в стойке, однако он способен в любой момент выйти на удушающий прием, развивая успешную атаку. При этом, Домбровский указывает, что в данной схватке у бразильца есть возможность выиграть не только удушением со спины, но и например «гильотиной» в стойке.

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Роуз Намаюнас Карла Эспарза

Прогноз редакции: победа Намаюнас.

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Варианты ставок:

победа Намаюнас в 3 раунде за 12.0

бой не дойдет до решения судей за 2.46

Данный поединок — реванш между Роуз Намаюнас, которая успела дважды завоевать пояс чемпиона UFC в женском минимальном весе и Карлой Эспарзой, однажды ставшей обладательницей этого титула. В 2014 году Намаюнас и Эспарза были участницами бойцовского реалити-шоу «The Ultimate Fighter», в финале которого бились за титул нового для промоушена дивизиона. Тогда борцовской подготовки Эспарзы оказалось достаточно, чтобы преодолеть сопротивление Роуз. После этой встречи карьеры спортсменок развивались по-разному. Карла не смогла защитить корону, и чередовала победы с поражениями. Роуз же выросла в атлета высочайшего уровня, преодолев на пути элиту женского состава UFC и застолбила за собой место в истории промоушена, как один из самых одаренных и технически совершенных спортсменов.

В преддверии нынешнего боя, Эспарза одержала 5 побед подряд, причем в крайнем для себя поединке, впервые одолела соперницу техническим нокаутом. Многие считают, что постоянный прессинг и попытки тейкдаунов помогут ей повторить прошлый успех в схватке с Намаюнас. Но нельзя забывать, что Роуз прекрасно показала умение выигрывать в реваншах, на ее счету 3 победы в 3 повторных боях. Американка литовского происхождения выигрывала у представительниц элиты женского MMA и опыт чемпионских поединков явно говорит в ее пользу.

Майкл Чендлер — Тони Фергюсон

Прогноз редакции: победа Чендлера.

Прогноз эксперта: победа Чендлера.

Вариант ставки: победа Чендлера решением за 3.30.

12 побед подряд Тони Фергюсона — одна из самых впечатляющих победных серий в истории легкого дивизиона UFC, а также в истории промоушена в целом. Бой Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым неоднократно срывался, фанаты подозревают, что здесь не обошлось без проклятия или черной магии. Неизвестно, повлияли ли сверхъестественные силы также на последующие выступления Тони или же просто возраст взял свое, но «Эль Кукуй» побеждал последний раз в 2019 году. На протяжении последних трех поединков в октагоне мы видели лишь тень прежнего Тони, что не мешает бойцу быть по-прежнему популярным у миллионов поклонников смешанных единоборств.

Майкл Чендлер за три поединка в UFC успел побороться за титул временного чемпиона и первого претендента на пояс. За спиной ветерана MMA статус одного из лучших бойцов промоушена Bellator и трижды завоеванный пояс чемпиона этой организации в легком весе. Кажется, что к бою с Фергюсоном Чендлер подошел в гораздо лучших кондициях и эксперты видят его явным фаворитом в октагоне.

Сергей Березовский