Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра бросили вызов Конору Макгрегору

В ночь на 8 мая (мск) в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 274, где третьим по значимости боем был поединок американцев Тони Фергюсона и Майкла Чендлера. Бой завершился на первых секундах второго раунда после того, как Чендлер нокаутировал соперника фронт-киком. После оглашения победителя Чендлер вызвал ирландца на бой: «Конор Макгрегор, давай биться в полусреднем весе. Летом, осенью, зимой. Когда тебе угодно».