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09:52 (мск), источник: Sport24

Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра бросили вызов Конору Макгрегору

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор получил сразу несколько предложений сойтись в восьмиугольнике.

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В ночь на 8 мая (мск) в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 274, где третьим по значимости боем был поединок американцев Тони Фергюсона и Майкла Чендлера. Бой завершился на первых секундах второго раунда после того, как Чендлер нокаутировал соперника фронт-киком. После оглашения победителя Чендлер вызвал ирландца на бой: «Конор Макгрегор, давай биться в полусреднем весе. Летом, осенью, зимой. Когда тебе угодно».

Позднее Макгрегор получил вызов от Чарльза Оливейры, который «задушил» американца Джастина Гейджиа в главном бою ивента.

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