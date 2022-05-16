Девушка-боец восхитила фанатов выходом на улицу в откровенном наряде
Девушка-боец из США Валери Лоуреда выложила в социальных сетях новые горячие снимки, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Девушка-боец из США Валери Лоуреда выложила в социальных сетях новые горячие снимки, сообщает корреспондент Vesti.kz.
23-летняя американка парагвайского происхождения позирует на улице в откровенном наряде, сопроводив свои фото такой подписью: «Я ломаю шеи».
Пост нашел отклик у ее фанатов, его «лайкнули» почти 100 тысяч пользователей соцсетей.
Напомним, Лоуреда занималась таеквондо, но в 2018-м перешла в смешанные единоборства. Сейчас выступает в Bellator MMA, под эгидой американской организации одержала четыре победы при одном поражении.
Ну, и как многие спортсменки, активна в соцсетях.