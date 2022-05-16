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12:54 (мск), источник: Vesti.kz

Девушка-боец восхитила фанатов выходом на улицу в откровенном наряде

Девушка-боец из США Валери Лоуреда выложила в социальных сетях новые горячие снимки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

23-летняя американка парагвайского происхождения позирует на улице в откровенном наряде, сопроводив свои фото такой подписью: «Я ломаю шеи».

Пост нашел отклик у ее фанатов, его «лайкнули» почти 100 тысяч пользователей соцсетей.

Напомним, Лоуреда занималась таеквондо, но в 2018-м перешла в смешанные единоборства. Сейчас выступает в Bellator MMA, под эгидой американской организации одержала четыре победы при одном поражении.

Ну, и как многие спортсменки, активна в соцсетях.

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