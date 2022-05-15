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08:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Дастин Порье выразил готовность провести реванш с Джастином Гэтжи

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье выразил готовность провести поединок с соотечественником Джастином Гэтжи.

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Источник: AFP 2022

«Готов ли я провести реванш с Гэтжи? Да», — написал Порье в своём "твиттере.

Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился в пользу Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел 7 поражений.

Гэтжи начал карьеру в UFC с победы в поединке с соотечественником Кевином Крумом. В последнем бою Джастин тоже встретился Оливейрой 8 мая 2022 года на турнире UFC 274 и потерпел четвёртое поражение в карьере при 23 победах.

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