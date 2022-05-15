Дастин Порье выразил готовность провести реванш с Джастином Гэтжи

«Готов ли я провести реванш с Гэтжи? Да», — написал Порье в своём "твиттере.

Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошем Гриспи в январе 2011 года. Бой завершился в пользу Дастина единогласным решением судей. В последнем противостоянии Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой в декабре 2021 года. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. За карьеру Порье одержал 28 побед и потерпел 7 поражений.