Бойца MMA могут арестовать за вымогательство 600 тысяч рублей у подростка

«Рассмотрение вопроса об аресте бойца MMA Асхаба Магомедова и его друга может состояться завтра в Мещанском суде», — сказал собеседник агентства.

По мнению следствия, боец MMA и его друг в октябре прошлого года вымогали у подростка 600 тысяч рублей. Фигуранты запугивали несовершеннолетнего тем, что распространят о нем и его близких некий компромат.

Подросток, испугавшись, согласился с требованиями и передал часть денег. Сейчас Магомедов и его друг задержаны, с ними работают силовики.

Имя Магомедова ранее упоминалось в связи с резонансным ДТП у Белорусского вокзала, где ночью 6 мая при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека, еще один скончался.