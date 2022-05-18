Бойца MMA могут арестовать за вымогательство 600 тысяч рублей у подростка

По мнению следствия, боец MMA и его друг в октябре прошлого года вымогали у подростка 600 тысяч рублей. Фигуранты запугивали несовершеннолетнего тем, что распространят о нем и его близких некий компромат.
Подросток, испугавшись, согласился с требованиями и передал часть денег. Сейчас Магомедов и его друг задержаны, с ними работают силовики.
Имя Магомедова ранее упоминалось в связи с резонансным ДТП у Белорусского вокзала, где ночью 6 мая при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека, еще один скончался.
Спортсмен, как сообщил один из участников дорожной аварии блогер Некоглай (Николай Лебедев), в момент столкновения находился в его машине. Кроме того, в апреле Магомедова забирали в отдел полиции за драку у Казанского вокзала.