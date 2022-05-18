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11:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бойца MMA могут арестовать за вымогательство 600 тысяч рублей у подростка

Вопрос об аресте бойца MMA Асхаба Магомедова и его друга, подозреваемых в вымогательстве 600 тысяч рублей у московского подростка, может быть решен в четверг, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Источник: РИА "Новости"

«Рассмотрение вопроса об аресте бойца MMA Асхаба Магомедова и его друга может состояться завтра в Мещанском суде», — сказал собеседник агентства.

По мнению следствия, боец MMA и его друг в октябре прошлого года вымогали у подростка 600 тысяч рублей. Фигуранты запугивали несовершеннолетнего тем, что распространят о нем и его близких некий компромат.

Подросток, испугавшись, согласился с требованиями и передал часть денег. Сейчас Магомедов и его друг задержаны, с ними работают силовики.

Имя Магомедова ранее упоминалось в связи с резонансным ДТП у Белорусского вокзала, где ночью 6 мая при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека, еще один скончался.

Спортсмен, как сообщил один из участников дорожной аварии блогер Некоглай (Николай Лебедев), в момент столкновения находился в его машине. Кроме того, в апреле Магомедова забирали в отдел полиции за драку у Казанского вокзала.

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