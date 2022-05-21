Дос Сантос проиграл хитрому пухлику из UFC. Но Хабиб все равно хочет бой с Федором

В ночь с 20 на 21 мая в Майами (штат Флорида, США) состоялся турнир Eagle FC 47. В главном поединке Йорган Де Кастро неожиданно победил Джуниора дос Сантоса. Представитель Кабо-Верде одолел бразильца техническим нокаутом в третьем раунде. Жаль, что в этой победе слишком много технического и совсем ничего — от нокаута.

Перед поединком Хабиб максимально замотивировал бывшего чемпиона UFC. Нурмагомедов сообщил о желании устроить бой дос Сантоса с Фёдором Емельяненко в EFC. Чтобы схватка легенд состоялась, бразильцу нужно было всего-то победить смешного пухлика Де Кастро, а Хабибу — утрясти пару вопросов со Скоттом Кокером.

Перед поединком казалось, что первое осуществить куда проще — Йоргана попросили из UFC при серии из трёх поражений, он не осилил даже бывшего игрока в американский футбол Грега Харди.

В лиге Хабиба Де Кастро одержал одну уверенную победу гильотиной, а в первом раунде боя с дос Сантосом смотрелся вполне неплохо. Йорган действовал агрессивно, отвечал на все атакующие действия Джуниора и несколько раз проверил, насколько крепка голова бразильца. Экс-чемпион отвечал мощными лоу-киками и больше создавал задел на будущее, не пытаясь как можно быстрее закончить бой.

Второй раунд продолжился с того же, чем завершился первый. Тучный кабовердианец попёр на Джуниора и донёс несколько мощных оверхендов в голову. Де Кастро явно нацелился на нокаут, но с точностью были серьёзные проблемы. К середине второй пятиминутки только 11 из 25 выстрелов пришлись в цель, в то время как дос Сантос попал по сопернику 17 раз при 20 попытках. Разница в КПД очевидна, а к концу раунда Де Кастро явно сдал, чему способствовали лоу-кики от бразильца — Йорган уже не двигался так же шустро. Бразилец почувствовал, что соперник вымотался — на старте третьего раунда он усилил напор и во время одной из атак вывихнул плечо.

Похоже, сам Джуниор не сразу обратил внимание на травму, но Де Кастро тут же заметил проблему с рукой соперника и указал на это рефери. Честный поступок, но непонятно, насколько честолюбивый. Возможно, бразилец осознавал, что из-за повреждения ему присудят победу техническим нокаутом — удобно, когда третий раунд начался явно не в его пользу. Дос Сантос злился и хотел продолжать, но сразу вправить плечо не получилось, поэтому бой остановили.

Пока врачи помогали бразильцу с рукой, в другой части клетки Де Кастро кричал и тряс сетку — так обрадовался, что одолел самого дос Сантоса. Кабовердианец выглядел глупо и просто неуважительно к сопернику, бой с которым — уже подарок для него.

Несмотря на поражение дос Сантоса, Хабиб по-прежнему заинтересован в организации поединка бразильца с Фёдором. После боя Орёл заявил, что Джуниор выглядел отлично, а при удачном восстановлении схватку легенд можно устроить в конце года. Победителя глава лиги тоже не обидел — ему светит титульный бой с Ризваном Куниевым. Есть подозрение, что в поединке с чемпионом, который не проигрывает уже семь лет, вывих плеча Де Кастро не спасёт.