«Унесут минимум по $ 100 млн». Бой Хасбик — Абдурозик станет самым денежным в истории?

Харизматичный Анатолий Сульянов отлично знаком всем отечественным любителям смешанных единоборств. Известного промоутера можно любить или ненавидеть, но он точно знает толк в организации боёв. И недавно Сульянов в социальных сетях высказал интересное мнение по поводу «самого денежного поединка в истории единоборств». Такой версии вы наверняка не ожидали.

«Часто в спорах о рекордах продаж PPV я слышу что-то из серии: вот Тайсон — Холифилд III сейчас бы перекрыл все возможные рекорды продаж, кто-то топит за второй бой Мейвезера и Пакьяо, а кто-то даже за бой Хабиба с Мейвезером по боксу. Так вот, просто поверьте мне, я немного разбираюсь в медиа и продажах. Ни один бой в истории и близко бы не собрал тех цифр, которые соберут Хасбик и Абдурозик.



По продажам это будет исторический космос, я думаю, что каждый из них унесёт только на процентах с PPV минимум по $ 100 млн при правильном маркетинге, промоушене, поставленных продажах, ну и главное, проведённом ивенте в верно выбранном часовом поясе. Так что в своё время Асхаб Тамаев, наверное, в тот момент сам того не понимая, создал одно из самых ожидаемых противостояний в истории человечества».

Стоит напомнить, кто такие Хасбик и Абдурозик. Хасбулла Магомедов — 20-летний блогер ростом около метра и весом примерно 20 килограммов. Популярность Хасбику принесли его дагестанские друзья Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Бойцы регулярно брали своего маленького товарища на турниры, где он становился почётным гостем Даны Уайта. Впрочем, Хасбулла быстро стал самостоятельной фигурой.

Про таджикского певца Абдурозика известно чуть меньше. Это ровесник Хасбика, имеющий аналогичные заболевание и габариты. Два слишком похожих парня терпеть не могут друг друга, что привело к потасовке между ними в Абу-Даби. Драчунов с трудом растащили, после чего у промоутеров появились первые мысли по организации боя. Не исключил такой возможности даже сам глава UFC, обычно недолюбливающий «поп-поединки».

Так почему Сульянов говорит про «самый денежный бой» в истории? Неужели два метровых блогера безо всякого спортивного опыта смогут продать больше PPV, чем условный Майк Тайсон или Флойд Мейвезер? Как ни странно, в словах отечественного промоутера есть очевидная логика. Фрик-бои давно собирают громадную аудиторию, а про Хасбика и Абдурозика сейчас знают почти во всём мире.

Конечно, $ 100 млн каждому «бойцу» только в качестве процента от PPV — цифра откровенно завышенная. С другой стороны, мы ещё плохо представляем, какие деньги способен сгенерировать данный формат. Если к раскрутке боя подключатся Уайт, Хабиб и условный Конор Макгрегор — громадный успех гарантирован. Да, поклонникам «классического» спорта подобное шоу наверняка не понравится. Но кто нас будет спрашивать?