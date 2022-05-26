Бывший чемпион UFC назвал следующего соперника Макгрегора

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что знает, с кем должен провести поединок Макгрегор, и с кем он вероятнее всего будет драться. «С кем он должен драться? С Нейтом Диасом. Они должны закончить эту трилогию, это большой бой. Но он будет драться с Майклом Чендлером, потому что Чендлер буквально взял приступом UFC», — поделился Кормье.