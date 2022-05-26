Бывший чемпион UFC назвал следующего соперника Макгрегора
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье назвал следующего соперника ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на ESPN.
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье назвал следующего соперника ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на ESPN.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что знает, с кем должен провести поединок Макгрегор, и с кем он вероятнее всего будет драться. «С кем он должен драться? С Нейтом Диасом. Они должны закончить эту трилогию, это большой бой. Но он будет драться с Майклом Чендлером, потому что Чендлер буквально взял приступом UFC», — поделился Кормье.
Макгрегор не дрался с лета 2021-го. Он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор боец продолжает восстановление.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях.