Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15:20
Чехия
США
Футбол. Кубок России
17:00
Спартак
Динамо
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Каролина
52
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Финляндия
Канада
Футбол. Еврокубки
28.05
Ливерпуль
Реал
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
28.05
Канада
Чехия
61
Все события
Фоторепортажи
40ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
20«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
10:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор высказался о возвращении в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор высказался о своем будущем во время беседы с журналистами на Гран-при «Формулы-1» в Монако. Слова спортсмена привел Sky Sports.

Наверх
Источник: AP 2022

33-летний ирландец допустил, что вновь выйдет в боксерский ринг. Однако он подчеркнул, что его приоритет — выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Очевидно, что моя карьера в UFC не закончена, а только началась», — добавил он.

Ирландец получил травму в третьем поединке с Дастином Порье летом 2021-го. В конце первого раунда Макгрегор сломал ногу и потерпел поражение. В UFC он не выигрывал с января 2020-го, когда нокаутировал американца Дональда Серроне.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы при шести поражениях в MMA.

 Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
Медведев отказался сниматься в сериале Netflix
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь