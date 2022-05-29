Макгрегор высказался о возвращении в UFC

33-летний ирландец допустил, что вновь выйдет в боксерский ринг. Однако он подчеркнул, что его приоритет — выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Очевидно, что моя карьера в UFC не закончена, а только началась», — добавил он.

Ирландец получил травму в третьем поединке с Дастином Порье летом 2021-го. В конце первого раунда Макгрегор сломал ногу и потерпел поражение. В UFC он не выигрывал с января 2020-го, когда нокаутировал американца Дональда Серроне.