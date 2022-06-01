Отец Макгрегора жестко ответил Зеленскому после слов о его сыне и Путине
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тони Макгрегор, отец бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, критически высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тони Макгрегор, отец бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, критически высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Поводом послужило высказывание Зеленского на встрече с ирландскими политиками, в ходе которой президент Украины сообщил, что перестал быть фанатом Макгрегора из-за его фотографии с президентом России Владимиром Путиным.
«Зеленский, занимайся своими делами и держи имя Конора подальше от своего рта», — написал отец Макгрегора в социальных сетях.
В настоящий момент Макгрегор восстанавливается после перелома лодыжки, полученного в третьем поединке против Дастина Порье в июле 2021 года. По информации зарубежных СМИ, боец может вернуться в октагон осенью.