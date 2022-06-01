Отец Макгрегора жестко ответил Зеленскому после слов о его сыне и Путине

Источник: Соцсети Макгрегора

Поводом послужило высказывание Зеленского на встрече с ирландскими политиками, в ходе которой президент Украины сообщил, что перестал быть фанатом Макгрегора из-за его фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

«Зеленский, занимайся своими делами и держи имя Конора подальше от своего рта», — написал отец Макгрегора в социальных сетях.