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13:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отец Макгрегора жестко ответил Зеленскому после слов о его сыне и Путине

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тони Макгрегор, отец бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, критически высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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Источник: Соцсети Макгрегора

Поводом послужило высказывание Зеленского на встрече с ирландскими политиками, в ходе которой президент Украины сообщил, что перестал быть фанатом Макгрегора из-за его фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

«Зеленский, занимайся своими делами и держи имя Конора подальше от своего рта», — написал отец Макгрегора в социальных сетях.

В настоящий момент Макгрегор восстанавливается после перелома лодыжки, полученного в третьем поединке против Дастина Порье в июле 2021 года. По информации зарубежных СМИ, боец может вернуться в октагон осенью.

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