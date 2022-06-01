«У нас братские народы». Казахстанец Жумагулов отказался драться с россиянином Аскаровым в UFC

Нет, идея боя с Аскаром меня не интересует. У нас братские народы. Также я общаюсь хорошо с его друзьями. Не хотелось бы… К тому же, он далеко в рейтингах от меня стоит. Спорный бой Аскарова с Кара-Франсом? Бой равный, можно было отдать победу и туда, и туда", — заявил Жумагулов в интервью РИА Новости.