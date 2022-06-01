«У нас братские народы». Казахстанец Жумагулов отказался драться с россиянином Аскаровым в UFC
Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о ситуации в наилегчайшем дивизионе американского промоушена.
Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов высказался о ситуации в наилегчайшем дивизионе американского промоушена.
Напомним, 30 июля Брэндон Морено сразится с Кай Кара-Франсом за титул временного чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
«Застой в весе идет. (Россиянин) Аскар Аскаров сколько боев провел, а “титульник” не дают. Что касается боя Морено против Кара-Франса: последний сильно набрал — думаю, он станет следующим временным чемпионом.
Нет, идея боя с Аскаром меня не интересует. У нас братские народы. Также я общаюсь хорошо с его друзьями. Не хотелось бы… К тому же, он далеко в рейтингах от меня стоит. Спорный бой Аскарова с Кара-Франсом? Бой равный, можно было отдать победу и туда, и туда", — заявил Жумагулов в интервью РИА Новости.
Жалгас Жумагулов провел 20 боев в ММА и одержал 14 побед. На счету Аскара Аскарова 13 выигрышей в 15 поединках.